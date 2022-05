Enhedslisten klager over DR: Ret det!

Ifølge Enhedslisten er DR med til at få flere til at stemme ja, fordi deres valgtest skævvrider

Hvad i alverden skal jeg stemme?

Det spørgsmål er der nok mange danskere, der stiller sig i disse dage. Og inden vi skal i stemmeboksen onsdag 1. juni er der nok mange, der lige tager en valgtest på nettet.

Men ifølge Enhedslisten er det ikke en god ide, fordi den kan skævvride billedet af danskerens egentlig holdning til spørgsmålet, om Danmark skal bevare Forsvarsforbeholdet eller ej.

Det skriver Jyllands Posten.

10 siger ja - tre siger nej

Årsagen til kritikken er, at selve testen bygger på partierne i Folketingets holdninger til EU, og da der er 10 ja-partier og tre nej-partier, så er det langt mere sandsynligt, at testen i sidste ende fortæller dig, at du skal stemme ja.

Og Enhedslistens pointe er, at det netop er danskerne og ikke Folketingets politikere, der er blevet bedt om at tage stilling. Derfor kan den skævvride tingene.

- Vi ved, at mange tvivlere benytter sig af valgtest til at få afklaret deres holdning, og så er det selvfølgelig uacceptabelt, når DR laver en test, som har en vægtning. Jeg vil klart opfordre DR til at rette med det samme, siger Enhedslistens forsvarsordfører, Peder Hvelplund, til Jyllands Posten.

EL får opbakning af Folkebevægelsen imod EU, der også har klaget. Men DR taget det ikke ilde op. De afviser at kommenterer klagesager.

