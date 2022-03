Enhedslisten-medlem i vildt forsvar af Rusland

Pernille Skipper var klar i mælet i P1. Her fortalte hun, at hun er kun stødt på to personer i partiet, der har taget diskussionen om Ukraine og Natos egen skyld for krigen i Ukraine op.

- Jeg har ikke mødt andre end de to, som er citeret, som har taget diskussionen om Ukraines rolle. Der har også været store frustrationer i vores parti over det her, og det vil nok ikke overraske nogen, hvis jeg indrømmer det. Men der er ingen tvivl om Enhedslistens politik på det her punkt, sagde Pernille Skipper i DR's radioprogram P1 Morgen.

Nu er der en tredje.

En optagelse fra et byrådsmøde i Ballerup Kommune 28. februar viser, hvordan suppleant Ali Abassi (EL) får ordet, og han er ikke i tvivl. En sådan krig er, hvad der sker, når Natos aggresionsalliance nærmer sig Rusland for længe.

- Jeg kan være ked af, at Rusland er den store djævel. Vi glemmer, at der er to sider. Den danske mediedækning har været helt horribel, og der er ingen snak om, hvad Natos rolle er i alt det er. Ingen snak om, hvordan vi omringer Rusland.

- Nato er en aggressionsalliance, der bare nærmer sig Rusland, og så forventer vi, at de aldrig gør noget igen. Det er selvfølgelig et forkert russisk modsvar med en militæraktion. Det er det altid, men vi har godt nok været blinde og ligeglade med, hvad vi før over for Rusland. Det er det, der sker, når du presser nogen op i et hjørne længe nok. Så gør de desperate ting, siger Ali Abbasi på byrådsmødet.

Mai Villadsen og Pernille Skipper har de seneste mange år tegnet retningen for Enhedslisten. Nu ulmer den interne splittelse. Foto: Martin Lehmann/Ritzau Scanpix

Sitrende sindssyge

Det skal dog nævnes, at han i sin tale også tager kraftigt afstand fra Vladimir Putins angreb på Ukraine, og det er samme budskab, understreger han, da Ekstra Bladet fanger ham på telefonen.

- Det er helt forrykt. Det er jo en lang video, hvor jeg tager kraftig afstand fra Rusland og fordømmer dem, som vi alle sammen skal gøre. Det er der ingen i Enhedslisten, der ikke mener. Det svarer jo til at forsvare en voldtægtsforbryder og sige, at det er offerets skyld. Jeg tog alle de forbehold, og så skal man alligevel hænges ud. Jeg kom bare med nuancerne.

- Men mener du, at Ukraine også har haft en rolle?

- I alle livets sitautioner i den her verden, så er der ingen 100 procent skyldige og 100 procent uskyldige, men sådan kan man jo ikke se på det. Der er folk, der er har skadet hinanden igennem mange år, og alle har sin rolle at spille, siger Ali Abassi.

- Men har Nato fremprovokeret det?

- Du siger fremprovokeret. Det er jo ord, som der kan ligge meget i, og jeg vil ikke sige, at man har fremprovokeret et angreb, men man kan jo gøre folk sitrende sindssyge ved at være på en bestemt måde, og så gør sindssyge folk sindssyge ting. Det er jo den forfærdelige verden, vi lever i, siger Ali Abbasi til Ekstra Bladet.

- Hvad har Nato så gjort?

- Du gør dit job ordentligt. Men jeg vil ikke sige mere nu, siger Ali Abbasi til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar til det russiske forsvar fra Enhedslisten.

Foto: Martin Lehmann/Ritzau Scanpix

Stemte ja

Hele debatten i byrådet blev startet, fordi kommunen skal tage stilling til, om de skulle flage med det ukrainske flag i solidaritet med det ukrainske folk.

I første omgang var Ali Abbasi imod, men han endte med at stemme for. Til Ekstra Bladet forklarer han, at det skyldes, at han håber på, at det vil være med til at ændre praksis for, hvad der skulle flages for. Eksempelvis med det Palæstinas flag, når Israel angriber en af deres folk, lyder det.

I weekenden blev det besluttet på et møde i hovedbestyrelsen, at det fortsat er Enhedslistens politik, at Danmark skal ud af Nato.

Ekstra Bladet har i flere dage forsøgt at få et interview med Mai Villadsen, men uden held.

