Enhedslisten om FE-undersøgelse: Det er helt uholdbart

Enhedslisten er meget lidt imponeret af den undersøgelseskommission, som regeringen vil nedsætte til at granske forholdene i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Det meddeler forsvarsordfører Eva Flyvholm (EL).

- Jeg må desværre konstatere, at regeringen lægger op til en undersøgelse, hvor vi ikke kan få at vide, hvad der faktisk skal undersøges, og hvor vi ikke engang kan få kommissoriet at se, skriver hun i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen kommer, efter at Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) i august rettede en skarp kritik mod Forsvarets Efterretningstjeneste.

Undersøgelsen skal fokusere på de mest centrale og konkrete punkter i kritikken.

Det er spørgsmål om mulig spionage mod danske statsborgere, orientering af skiftende forsvarsministre, FE's mulige tilbageholdelse af urigtige oplysninger for TET og eventuel spionage mod en ansat i TET.

Kommissionen skal hurtigst muligt se på eventuelle konsekvenser for de fem medarbejdere, der er sendt hjem.

Det omfatter chefen for FE, to ledende medarbejdere og den tidligere departementschef i Forsvarsministeriet, der var chef for FE frem til 2015.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) sagde mandag eftermiddag, at det er atypisk, at en kommissionsundersøgelse sker under så stor grad af fortrolighed, men at det skyldes sagens karakter.

- Det må være sådan, når det er en undersøgelse, der angår efterretningstjenesten.

- Det, der skal undersøges, vedrører nogle af de mest følsomme oplysninger, vi har, sagde han.

Det argument køber Eva Flyvholm ikke.

- Vi skal have sikkerhed for, at alle de kritikpunkter, tilsynet rejser, bliver undersøgt, og det får vi desværre ikke.

- Vi skal have afklaret, om der er blevet løjet for tilsynet, og om der foregår ulovligheder i form af masseovervågning af danskerne og de andre helt vitale spørgsmål, der er på spil.

- Og med til det hører også, at vi skal have en forsikring om, at tidligere ministres rolle også bliver undersøgt, at det bliver undersøgt, om der er blevet løjet for Kontroludvalget (Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne, red.) i Folketinget.

- Det er helt centralt, at det skal indgå i undersøgelsen, men det kan vi indtil videre ikke få en bekræftelse på, det er helt uholdbart, siger Eva Flyvholm.