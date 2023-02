Enhedslisten om Heunickes afbud til Indien-tur: Det er spin

Det er spin og et udtryk for en prioritering fra regeringen, at miljøminister Magnus Heunicke (S) ikke rejser til Indien, hvor han skulle have deltaget i et erhvervsfremstød med to andre ministre.

Det mener Enhedslistens gruppeformand, Peder Hvelplund, hvis parti har været med til at ophæve clearingaftalerne til tirsdagens afstemning i Folketinget om at afskaffe store bededag.

Afstemningen kommer efter et lovforslag fra SVM-regeringen.

- Jeg betragter det udelukkende som spin fra regeringens side, at man bruger det som begrundelse for, at han ikke kan rejse på et erhvervsfremstød.

- Med det flertal, der er for forslaget, vil det ikke have nogen betydning, om Magnus Heunicke deltager i afstemningen, eller om han rejste til Indien.

- Derfor må man betragte det som et udtryk for en prioritering i regeringen, at man betragter det som væsentligt, at lige præcis han er tilbage og stemmer for, siger Peder Hvelplund.

EL-gruppeformanden henviser til, at SVM-regeringen har 89 mandater, mens SF, Danmarksdemokraterne, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, der vil ophæve clearingen, kun har 49 mandater tilsammen.

Normalt bruger Folketinget clearing, når der skal stemmes om lovforslag.

Det er en uformel aftale mellem partierne, der sikrer, at medlemmer kan blive væk fra afstemninger, uden at det ændrer på et eventuelt flertal. Medlemmerne kan dermed bruge tiden på andet arbejde.

Det er dog et krav, at over halvdelen af folketingsmedlemmerne - det vil sige mindst 90 - skal deltage i en afstemning, for at den er gyldig. Et lovforslag bliver vedtaget, hvis flere stemmer for end imod.

Ud over regeringspartiernes 89 mandater bakker også De Radikale, der har syv mandater, op om lovforslaget om at afskaffe store bededag.

Fra oppositionen vil også Liberal Alliance, De Konservative og Alternativet stemme imod afskaffelsen, men de tre partier har ikke ønsket at ophæve clearingaftalen.

De betyder i praksis, at de tre partier møder op til afstemningen med langt færre end deres tilsammen 30 mandater.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) er rejst til Indien og kommer således ikke til at deltage i afstemningen.

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) er også med på turen. Han er imidlertid ikke medlem af Folketinget, og han skulle således under ingen omstændigheder deltage i afstemningen.

De fem partier, der har ophævet clearingaftalen, skrev lørdag i et fælles brev, at 'alle folketingsmedlemmer bør møde frem og stemme, så de klart tilkendegiver om de personligt støtter afskaffelsen af store bededag eller ej'.

Spørgsmål: Kan man ikke sige, at I på den måde får det, som I har bedt om at få det?

- Jo, jo, og det er også derfor, jeg synes, at det er en fornuftig prioritering af regeringen, siger Peder Hvelplund.

- Men det er, fordi de åbenbart er enige med os i, at det her er et spørgsmål af så principiel og afgørende karakter, at alle medlemmer bør møde op. Derfor tager jeg det som et udtryk for, at regeringen sådan set bakker op om vores synspunkt om, at clearingen skal ophæves i det her tilfælde.

- Jeg ved så ikke, om det gælder for udenrigsministeren, eller om der er andet, der gør sig gældende dér, siger han.

Politisk ordfører for Socialdemokratiet Christian Rabjerg Madsen betragter Enhedslistens ophævelse af clearingsaftalerne som politisk drilleri.

- Enhedslistens politiske drilleri får den realpolitiske konsekvens, at miljøministeren ikke kan deltage i erhvervsfremstødet i Indien, siger Christian Rabjerg Madsen.

Den socialdemokratiske ordfører mener, at ophævelsen af clearingsaftalen betyder, at 'der er skabt en betydelig usikkerhed omkring tirsdagens afstemning om afskaffelsen af store bededag'.

Det var Miljøministeriet, der lørdag meddelte, at Magnus Heunicke blev hjemme fra Indien-turen 'grundet opsigelse af clearingaftaler i forbindelse med afstemningen om afskaffelsen af store bededag'.

Ritzau har siden lørdag forsøgt at få Miljøministeriet til at svare på, hvem der traf beslutningen om, at Magnus Heunicke skulle blive hjemme.

Christian Rabjerg Madsen ønskede søndag aften ikke 'at gå nærmere ind i', hvem der traf beslutningen.