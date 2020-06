Enhedslisten samarbejder med kritiker af politiet

Enhedslisten offentliggjorde for fire dage siden en video i samarbejde med influenceren Amalie Have i forbindelse med samtykkeloven, på trods af at partiet ifølge retsordfører Rosa Lund absolut ikke deler influencerens holdninger til politiet. Politiforbundets formand er målløs

For fem dage siden delte model og influencer Amalie Have et opslag på sin Instagram-profil med næsten 100.000 følgere.

Over teksten 'Defund the police' ses på billedet et billede af Haves højre hånd med en frisk tatovering af bogstaverne A.C.A.B. i håndfladen nederst på fingrene. Forkortelsen er populær i aktivistiske miljøer og betyder 'All Cops Are Bastards'.

Ekstra Bladet har kontaktet Enhedslisten, der dagen efter offentliggjorde en video om samtykkelovgivningen med retsordfører Rosa Lund og Amalie Have, for at spørge dem, om de bakker op om A.C.A.B.-budskabet.

Læs interviewet efter billedet af Amalie Haves håndflade ...

- Deler Enhedslisten holdningerne 'All Cops Are Bastards' og 'Defund the police'?

- Jeg er uenig i holdningerne i Amalie Haves opslag. Jeg deler på ingen måde holdningen til politiet, og jeg synes heller ikke, at det giver mening at tale om defund af politiet i dansk kontekst.

- Er det ikke problematisk at samarbejde med en influencer, der repræsenterer disse holdninger, hvis I selv er uenige I dem?

- Vi samarbejder med Amalie Have i vores samtykkekampagne, fordi hun i årevis har været en vigtig og markant stemme i kampen for en samtykkebaseret voldtægtslovgivning.

Da retsordfører Rosa Lund ifølge sig selv havde for travlt til at tale i telefon, måtte Ekstra Bladet føre et kritisk interview på sms over et par timer. Det betød dog også, at Rosa Lund sprang følgende spørgsmål over:

- Men hvorfor er det ikke problematisk at samarbejde med en influencer, der repræsenterer de holdninger, hvis I er uenige i dem?

Efter flere forsøg informerede Ekstra Bladet Rosa Lund om, at det ville noteres, at hun ikke vil svare på spørgsmålet, og modtog så dette svar:

'Jeg er meget uenig i hendes holdninger om politiet, men synes ikke, det er problematisk at have samarbejdet med hende specifikt i samtykkedebatten, hvor hun er en vigtig stemme.'

Rosa Lund tilføjer, at Enhedslistens generelle holdning til politiet er, at de gør et stort og vigtigt stykke arbejde for samfundet, og at Danmark skal komme problemer med racisme og etnisk profilering til livs med bedre uddannelse og flere ressourcer.

Artiklen fortsætter under videoen af Rosa Lund og Amalie Have ...

Enhedslisten har knoklet i #dkpol for en samtykkelov i årevis ✊ Og der er der mange gode grunde til.



Se med.



Og bak op med ❤️, retweet eller brug hashtagget #samtykkeNU pic.twitter.com/hTfDgTLuVd — Enhedslisten (@Enhedslisten) June 6, 2020

Politiforbundet: En latterlig gruppe mennesker

Formand for Politiforbundet Claus Oxfeldt er efter en Google-søgning på 'A.C.A.B.' chokeret over, at der findes grupper af mennesker, der mener, at alle politibetjente er 'bastards'.

- 'All cops are bastards'? Det er jo for mig helt himmelråbende håbløst at have en gruppering, der siger sådan? siger han i et interview med Ekstra Bladet onsdag.

- Det er så useriøst, som noget kan være, og hvis der er et parti på Christiansborg, som på en eller anden måde involverer sig med den latterlige gruppe mennesker, må jeg indrømme, at jeg er chokeret.

Begrebet A.C.A.B. dækker over en bredere kritik af strukturer i samfundet, som politiet ifølge kritikere er med til at opretholde. Det drejer sig blandt andet om profilering af potentielt kriminelle på baggrund af deres race.

Ekstra Bladet har talt med Claus Oxfeldt om racisme i politiet og de politiske interesser, de som tjenestefolk håndhæver, i et interview, hvor Claus Oxfeldt blandt andet fortæller, at han ville ønske, at han selv blev stoppet af politiet oftere.

Det interview kan du se i toppen af artiklen.