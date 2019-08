Enhedslisten scorer 100.000 kr. på vikar

Ifølge anklageskriftet fandt lovovertrædelserne sted efter en fest hos Ninna Hedeager Olsen lørdag 30. marts i hendes lejlighed på indre Nørrebro i København. Om morgenen søndag 31. marts mellem klokken otte og 16 befandt den tiltalte sig i en seng med borgmesteren, det formodede voldtægtsoffer og en fjerde ukendt person.

Den tiltalte befølte først Ninna Hedeager Olsen på brysterne, mens hun sov eller halvsov ifølge anklageskriftet. Herefter begyndte han at beføle en anden kvinde i sengen på brysterne, på lårene og i skridtet.

Hun var på det tidspunkt ude af stand til at modsætte sig handlingen som følge af træthed og alkoholindtag. Alligevel fortsatte den tiltalte ifølge anklageskriftet med at trække trusserne ned på kvinden og gennemføre et vaginalt samleje, mens Ninna Hedeager lå ved siden af - selvom den forurettede kvinde på ingen måder havde givet nogen respons, og den tiltalte heller ikke vidste, om hun var vågen.

Forsvarer: Spiste sammen

Den tiltaltes forsvarer har ifølge B.T. under et retsmøde lagt vægt på, at den forurettede kvinde angiveligt skulle have fortalt Ninna Hedeager, at hun i løbet af festen havde kysset med den tiltale.

- Jeg er kommet til at kysse med X (den sigtede, red.). Jeg havde ikke lyst, men jeg er dårlig til at sige fra, skulle den forurettede have sagt.

Forsvareren forklarede også, at den forurettede kvinde og Ninna Hedeager blev liggende i sengen efter det passerede, og at de senere på søndagen spiste morgenmad sammen.

Efterfølgende henvendte kvinden sig til Center for Voldtægtsofre.

Ninna Hedeager har forklaret på Facebook, at hun efter det skete brugte tid på at hjælpe kvinden og få den nu tiltalte mand til at melde sig selv.

'Jeg er dybt berørt. Det foregik i mit hjem. Jeg kender parterne.

Det vigtigste for mig har været at tale med offeret, støtte hende og at få hende til at erkende, at hun er uden skyld.

Derefter har mit fokus været at få gerningsmanden til at melde sig selv. Det vidste han heldigvis godt, at han skulle.'

Meldte sig selv

Den tiltalte endte med at melde sig til politiet tirsdag 2. april om aftenen. Herefter har han ad to omgange siddet varetægtsfængslet, men er nu løsladt. Ifølge en pressemeddelelse fra Enhedslisten fratrådte han alle sine poster i partiet 4. april.