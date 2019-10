Enhedslisten: Skat skal have adgang til din baghave

Regeringens støtteparti vil give skattevæsnet lov til at kontrollere byggerier på privat grund

Dit hegn og havelåge skal ikke længere kunne holde skattevæsnet væk, hvis det står til Enhedslisten.

Støttepartiet, som i weekenden holder årsmøde, vil med et nyt udspil mod social dumping give skattevæsnet adgang til at 'kontrollere byggepladser på villaveje', skriver DR.

- Der er et problem med nogle virksomheder, som ikke betaler den skat, de skal, og som heller ikke har ordentlige løn- og arbejdsforhold for deres ansatte, siger partiets ordfører for social dumping, Victoria Velásquez (EL) til DR.

- Og det er ikke kun et problem, fordi det er konkurrenceforvridende, men det er også rigtig mange skattepenge, vi som samfund går glip af, lyder det.

Skal ses fra gaden

Det er dog ikke alle private haver, hvor ansatte i skattevæsnet bare kan brase ind ifølge Enhedslisten. Det skal kræve en dommerkendelse, samtidig med, at man skal kunne se 'økonomisk aktivitet' fra gaden.

Forslaget om adgang til private haver tager Enhedslisten med til forhandlinger om næste års finanslov, som begynder på mandag.

Når finanslovsforhandlingerne bliver indledt i næste uge, kan S-regeringen regne med Enhedslisten som en konstruktiv samarbejdspartner.

Men bare fordi Enhedslisten er regeringens støtteparti, betyder det ikke, at partiet siger ja til hvad som helst.

Det siger Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, lørdag i sin tale ved partiets årsmøde i København.

- Om lidt skal vi lave finanslov. Og beskeden fra Enhedslisten er klar. Næste års finanslov skal kunne mærkes på velfærden og måles i klimaregnskabet, siger hun og nævner blandt andet også minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

- Vi har sat os for, at det skal lykkes. Vi vil række hånden ud til de andre partier i det nye flertal. Derfor har vi præsenteret både finansiering og konkrete bud på, hvor de mange hænder, der skal ansættes i velfærden, skal komme fra, siger Pernille Skipper.

Hun løfter samtidig pegefingeren over for regeringen, hvis finanslovsforslag ikke vakte jubel hos den politiske ordfører. Faktisk kaldte Pernille Skipper dele af forslaget for 'uacceptabelt'.

- Men tag ikke fejl. Der er også en klar og utvetydig nedre grænse for os i Enhedslisten.

Regeringens andet støtteparti Radikale Venstre er ikke helt op og ringe over Enhedslistens forslag.

- Det her forslag lugter af Østeuropa i efterkrigstiden, hvor myndighederne skal kunne gå rundt og kontrollere borgerne. Hvis vi skal genoprette tilliden til vores myndigheder, synes vi ikke, det er vejen at gå, siger skatteordfører Kathrine Olldag (RV) til DR.

Sort arbejde er stigende ifølge en rapport fra Rockwool-fonden, som viser, at de lyssky forretninger svarede til 2,2 procent af BNP i 2017.