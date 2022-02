Enhedslisten svømmer i boliglån de selv er imod

Enhedslisten har i mange år tordnet mod afdragsfrie lån og variable renter. De mener nemlig, at netop de typer lån skaber et oppustet boligmarked og en forvokset finanssektor.

På trods af det vrimler det med både afdragsfrihed, rentetilpasning og variable renter i Enhedslistens folketingsgruppe.

Ekstra Bladet kan nu fortælle, at hele fire ud af partiets 13 folketingsmedlemmer har et lån i deres hjem, som de selv mener skal afskaffes. Det er næsten en tredjedel af deres folketingsgruppe, som tilsammen har de her lån for et tocifret millionbeløb.

- Kæmper for at forandre det

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan Enhedslistens chefideolog Pelle Dragsteds kollektiv har benyttet samme type lån til at finansiere drømme-sommerhuset i Spanien.

Men han er altså ikke alene om at finansiere drømmeboligen gennem de her typer lån.

Tidligere politisk ordfører Pernille Skipper (EL) har taget et lån i sin bolig i København på 5,3 millioner kroner. Lånet har både rentetilpasning - altså variable renter - og giver hende mulighed for afdragsfrihed.

Skipper fortæller, at hun ikke benytter muligheden for afdragsfrihed, og hun mener i øvrigt ikke, at hun personligt bør lade være at tage et sådant lån, selvom hun er imod det:

'Jeg kan godt høre, at I gerne vil lave en forargelseshistorie nu. Jeg kan ikke - socialist eller ej - melde mig ud af samfundet, men jeg kæmper for at forandre det. Jeg har også engang ejet en benzinbil, som jeg mener, vi skal udfase, og jeg regner da stærkt med, at Alex Vanopslagh engang har brugt et offentligt hospital,' skriver hun til Ekstra Bladet.

Desuden mener hun ikke, at enkeltpersoner kan gøre noget for at påvirke boligmarkedet:

'Man opnår ikke et mindre oppustet boligmarked ved at enkeltpersoner undlader at tage den type lån, og vi har heller aldrig skældt nogen ud for at bruge de lån,' lyder det fra Pernille Skipper.



Flere kattelems-lån

Finansordfører Rune Lund (EL) har også lån i sin bolig. Han har lånt 4,5 millioner kroner i huset, som giver ham mulighed for afdragsfrihed. Til Ekstra Bladet fortæller han dog, at han aldrig har benyttet sig af muligheden for afdragsfrihed.



I følge Martin Riedel, der er indehaver af Realkredit Konsulenterne, er afdragsfriheden på Rune Lunds lån ikke periode-bestemt. Det vil sige, at hvis han afdrager på lånet, kan han ikke pludseligt vælge at lade være.

Også sundhedsordfører Peder Hvelplund (EL) har et boliglån, der står i skærende kontrast til partiets politik.

Hvelplunds lån i huset på 1,5 millioner kroner indeholder nemlig bestemmelser om en eller flere afdragsfrie perioder.

Hvelplund fortæller, at han i forbindelse med noget ombygning havde afdragsfrihed på sit variable lån, men at han stadig mener, at afdragsfrie lån bør udfases.

Kendte ikke partiets politik

Christian Juhl (EL) vidste ikke, at partiet er imod den type lån, han selv har. Foto: Jens Dresling

- Partiets politik er partiets politik, lyder det fra Enhedslistens grand-old-man.

Alligevel lånte Christian Juhl (EL) i sommeren 2021 knap 1,1 millioner kroner med afdragsfrihed i 30 år. Christian Juhl og konen lånte pengene, så de kunne købe deres bofælles andel i ejendommen efter dennes død i efteråret 2020.

Men Christian Juhl og konen havde ikke råd til at afdrage på lånet, og derfor valgte parret at optage et afdragsfrit lån.

- Det havde enhver, der snart skal på pension jo gjort, forklarer den 68-årige politiker, der om få år skal leve uden sin folketingshyre.

Kunne ikke blive boende

- Så I kunne ikke være blevet boende, hvis I skulle afdrage på lånet?

- Nej, det kunne vi ikke. Havde det været for 15 år siden, havde vi jo løn til det, men min løn stopper jo snart.

- Vi ville jo gerne bo, der hvor vi altid har boet, og i den situation måtte vi klare os, så godt vi kunne.

- Det kan jeg egentlig godt forstå...

- Nå det var godt! Jeg skulle bare lige være sikker. Alle mennesker ville jo gøre, ligesom vi gjorde. Selvfølgelig ville de det.

- Ja...

- Der er jo mange pensionister, der netop overlever sådan.

Vidste ikke at Enhedslisten er imod

- Jeg tror du har ret i, at alle ville gøre ligesom dig. Så hvorfor vil I fratage folk muligheden for at optage et afdragsfrit lån?

- Det tror jeg da heller ikke, vi har gjort. Det kan da godt ske, at vi har haft en holdning til det. Det tør jeg ikke sige.

- Siden lånet blev indført i 2003 har i været imod, og I er det stadig...

- Ja, fint! Det må vi snakke om i gruppen. Det ved jeg ikke noget om. Jeg må da erkende, at jeg er lidt dum, men jeg må snakke med dem, som har formuleret politikken.

- Så det kommer helt bag på dig, at I er imod?

- Næh, det så jeg jo, da I skrev artiklen (om Pelle Dragsteds afdragsfri lån, red.), da blev jeg opmærksom på det.

- Jamen, så tror jeg heller ikke, jeg kan fange dig på at være dobbeltmoralsk, hvis du slet ikke var vidende om, at det var jeres politik .

- Det var måske dumt sagt, men jeg var ikke opmærksom på det, og jeg har aldrig beskæftiget mig med det, lyder det til sidst fra Christian Juhl inden interviewet afsluttes.

Få minutter efter interviewet ringer politikeren tilbage med et citat, han gerne vil have med.

- Jeg vil bare lige fortælle, at uanset om jeg havde vidst, at vi var imod de afdragsfrie lån, så havde jeg stadig taget det lån. Det havde alle gjort i den situation.