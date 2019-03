Enhedslisten udskyder krav om EU-afstemning efter brexitkaos

Som det sidste parti i Folketinget forlader Enhedslisten synspunktet om, at der bør udskrives en snarlig folkeafstemning, der kan sende Danmark ud af EU.

Det skriver Jyllands-Posten.

Dagen efter briternes beslutning i 2016 om at træde ud af EU krævede partiet ellers en exitafstemning i Danmark inden for et år.

Men nu erkender Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, at det var en fejl.

- Vi stiller ikke op med et krav om en folkeafstemning. Vi stiller i stedet op for at ændre EU indefra.

- Vi har lært af brexit, at der skal være en stor klarhed over, hvilke alternativer der er, før man foretager sådan en folkeafstemning, siger Pernille Skipper til Jyllands-Posten.

Først når Storbritanniens udtræden er overstået, vil partiet have danskerne til stemmeurnerne om EU-medlemskabet.

Med Enhedslistens melding er det kun Nye Borgerlige og Folkebevægelsen mod EU, der ønsker en folkeafstemning her og nu.