Enhedslisten-veteran vil stoppe Skipper

Tidligere gruppeformand Per Clausen er modstander af, at partiets rotationsordning ændres, så Pernille Skipper kan forsætte i Folketinget efter næste valg

En prominent herre blander sig nu i debatten om, hvorvidt rotationsordningen i Enhedslisten skal ændres, så bl.a. Pernille Skipper kan fortsætte i Folketinget efter næste valg.

Tidligere folketingsmedlem og gruppeformand Per Clausen melder sig således som modstander af et forslag om at opbløde ordningen. Dermed holder han fast i, at Skipper skal stoppe på Borgen.

Per Clausen har eksempelvis givet udtryk for sin modstand mod forslaget i et indlæg på den interne Enhedslisten-Facebookgruppe 'Stol på det røde Ø'. Det oplyser han til Ekstra Bladet.

Dermed går han imod holdningen blandt flere af partiets nuværende folketingsmedlemmer, der åbent har bakket op om at opbløde reglerne.

Gru og rædsel

Over for Ekstra Bladet påpeger Per Clausen, at partiet tidligere været i stand til at diske op med løsninger, når rotationsordningen har sendt profiler ud af Borgen.

- Jeg er så gammel, at jeg kan huske, dengang folk med gru og rædsel talte om, hvad vi dog skulle gøre, når Frank Aaen holdt op. Så var der folk, der med gru og rædsel talte om, hvad vi skulle gøre, når Pernille Rosenkrantz-Theil holdt op. Den diskussion er der ikke nogen, der kan huske mere.

- Så kan alle huske diskussionen, da Johanne Schmidt-Nielsen skulle holde op. Det var også en ulykke og en katastrofe. Så nu gentager vi det. Jeg tror, det vil vise sig, at der også findes løsninger på det her, siger Per Clausen, der har været en del af Enhedslisten siden den spæde start i 1989.

Per Clausen mener ikke, at Enhedslistens rotationsordning skal ændres, så bl.a. Pernille Skipper alligevel kan fortsætte på Borgen efter næste valg. Foto: Jonas Olufson

Sidder 10-11 år

Rotationsordningen betyder, at medlemmer ikke kan opstilles til Folketinget i mere end syv sammenhængende år. Reelt ender mange dog med at sidde længere i Folketinget, da de ikke bliver roteret ud midt i en valgperiode, men først i forbindelse med det næste valg.

- De fleste af os, der bliver ramt af den, har siddet i Folketinget mellem 10 og 11 år. Det synes jeg sådan set er tid nok, lyder det fra Per Clausen.

- Jeg anerkender fuldt ud, at rotationsordningen lægger et pres på at sikre udskiftning, generationsskifte osv. Det kan kan give nogle vanskeligheder og udfordringer.

- Men jeg synes, at ordningen sender et klart signal om, at vi ikke ønsker, at folk skal gro fast i Folketinget og gøre det til deres livsindhold. Det er en vigtig forskel på os og de andre partier, siger Per Clausen, der i dag er medlem af byrådet i Aalborg.

Ikke fuld valuta

Det er dog ikke alle i partiet, som er enige med Per Clausen. Det afslører en rundspørge fra Enhedslistens folketingsmedlemmer, som DR har foretaget.

Her svarer seks ud af 13 , at de støtter forslaget om at forlænge rotationsordningen i partiet fra syv til 11 år.

Transportordfører Henning Hyllested, der har stillet forslaget, siger til DR.

- Vi får ikke fuld valuta for de politiske talenter, vi udvikler. Den periode, vi har nu, den er simpelthen for kort, siger han.

Pernille Skipper selv holder sig fra at blande sig i diskussionen, har hun sagt til DR.

Forslaget vil komme til afstemning på Enhedslistens årsmøde til efteråret.