Enhedslisten vil have restriktioner til voksne

Det er centralt, at børnene kommer tilbage i skole, og så må den voksne del af befolkningen betale prisen i en periode, mener Enhedslisten

Mandag var der 16.000 nye coronasmittede, og det har fået Peder Hvelplund, sundhedsordfører for Enhedslisten, til at skrive til ministeren.

Konkret har Hvelplund anmodet Magnus Heunicke (S) om at få en vurdering fra sundhedsmyndighederne på, om man skal gøre noget mere for at bremse smitten.

- Jeg ser gerne, at vi får lagt en dæmper på smittespredningen inden nytår, så vi i hvert fald sikrer, at vores børn kan vende tilbage i skole. Skulle det så betyde, at den voksne del af befolkningen betaler en lidt større pris i en kort periode, så ville jeg have det fint med det, siger Hvelplund.

Børnene skal tilbage

For Enhedslisten er det vigtigste, at børnene kan komme tilbage i skolen 5. januar, som det har været planen hidtil.

- Det er helt centralt, at vi får børnene tilbage i skolen 5. januar, ellers kommer de til at betale for høj en pris, hvis de skal holdes hjemme, siger Hvelplund.

Helt konkret kan det betyde, at den voksne del af befolkningen kan kigge ind i nogle gamle klassikere fra sidste vinters nedlukning.

- Det kunne være et muligt forsamlingsloft, som vi har haft tidligere. Det kunne også være, at man mellem jul og nytår skulle lukke storcentrene, så rigtig mange ikke samles indendørs, siger Hvelplund.

Belastning af sundhedsvæsenet

Med den høje smitte kommer flere indlæggelser, og det mener Peder Hvelplund er endnu en god grund til at forsøge at dæmpe smittespredningen.

- Vi ser en voldsom stigning nu, og det kan betyde, at personale bliver syge, men det har jo også en konsekvens i forhold til, at vi får flere indlagte. Vi kan så håbe på, at det er mere kortvarige og mindre alvorlige indlæggelser, siger han.

Han fortæller ydermere, at sundhedsordførerne i skrivende stund ikke er indkaldt til møde omkring coronasituationen.