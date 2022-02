Enhedslisten vil ikke støtte Nato-bidrag trods invasion

Der er umiddelbart bred opbakning i Folketinget til at øge bidraget til Nato i lyset af Ruslands invasion af Ukraine.

Det fremgår af debatten i Folketinget, hvor regeringen på at hastemøde har bedt om Folketingets godkendelse af et større bidrag.

Det fremgår af ordførertalerne, at både Socialdemokratiet, Venstre, SF, De Radikale, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og De Konservative støtter, at Danmark sender yderligere militære bidrag til Nato.

- I dag er en rædselsfuld dag, hvor alt, hvad vi arbejder for i Europa, er blevet angrebet. Store lande må ikke tryne svage lande.

- Jeg har ondt af Ukraine, der er overladt til Ruslands forgodtbefindende. Vi støtter bidraget, sagde eksempelvis De Radikales ordfører Rasmus Helveg, mens Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, sagde:

- Jeg håber, at vi sender det skarpest mulige signal fra Folketinget. Så vi bakker op om beslutningsforslaget.

Mette Frederiksen siger, det vil få store konsekvenser for Rusland, at de gik ind i Ukraine

Enhedslisten vil dog ikke støtte forslaget, siger partiets ordfører, Eva Flyvholm, i Folketingssalen. Partiet støtter sanktioner mod Rusland og en humanitær indsats, men vil altså ikke støtte, at Danmark sender flere styrker til Nato-samarbejdet.

- En direkte konfrontation mellem Nato og Rusland vil kunne udløse en ny verdenskrig, sagde Eva Flyvholm og fortsatte:

- Så at sende flere F16-fly til Nato ser vi ikke som en løsning for den ukrainske befolkning. Og det er det, der bør have hovedfokus lige nu. Derfor støtter Enhedslisten ikke det, der ligger på bordet nu.

Den manglende støtte til forslaget udløser kritik fra Venstres Torsten Schack, der på Twitter skriver:

- Må historien dømme Enhedslisten hårdt og retfærdigt for deres nej til at støtte regeringens beslutningsforslag om at levere militær bistand til Nato i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine.

Folketinget skal behandle regeringens forslag i endnu en behandling senere torsdag aften, hvorefter det kan stemmes igennem.