Enhedslisten vil stemme for rigsretssag mod Støjberg

Enhedslisten vil stemme for en rigsretssag mod tidligere minister Inger Støjberg (V). Det oplyser partiets retsordfører, Rosa Lund, til Ritzau.

Det siger hun efter, at to uvildige advokater for Folketinget har vurderet Instrukskommissionens konklusioner og vurderet, at der er grundlag for en rigsretssag.

- For mig at se er der ingen tvivl om, at Inger Støjberg bør stilles for en rigsret.

- Det har været vigtigt for os i Enhedslisten at være grundige. Men nu er der ingen tvivl. Vi har været ude i alle hjørner, vi har afpolitiseret sagen. Nu må der komme en rigsretssag, siger Rosa Lund.