Enhedslistens nye frontfigur: - Det står jeg fuldstændigt ved

Enhedslistens nye politiske ordfører, Pelle Dragsted, fortalte på tirsdagens pressemøde, at partiet skal være for de helt almindelige arbejdere.

- Politik handler om at vælge side i mange konflikter, der skærer ned igennem klassesamfund som det danske. De steder, hvor almindelige menneskers interesser støder sammen med den økonomiske elites, sagde han.

For ham selv er det dog længe siden, at arbejdsdagen har budt på noget, der kan give hård hud på fingrene. For de sidste mange, mange år har budt på livet som Folketingspolitiker, byrådsmedlem på Frederiksberg, tænker, forfatter og rådgiver.

I Enhedslisten har han stået for at gøre partiet til et indflydelsesparti, der ikke som i gamle stod så langt til venstre for midten, at det var svært at få en fod inden for i de forhandlingslokaler, hvor magten bor.

Boligen ligger på Frederiksberg, sommerhuset i Spanien. Langt fra de arbejdere, partiet repræsenterer.

Der er ikke meget sweater og fodformede sko tilbage i Enhedslistens Folketingsgruppe. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Er ikke asket

Du bor i en kæmpe kasse på Frederiksberg, har et sommerhus i Spanien og et nydeligt jakkesæt på. Hvad ved du om, hvordan den almindelige arbejder har det?

- For det første er jeg vokset op i en helt almindelig arbejderfamilie. For det andet så er jeg ikke af den holdning, at menneske skal leve i askese (afholdenhed i bred forstand red.).

- Tværtimod handler vores politik om, at mennesker skal have gode liv. Ikke mindst de mennesker, der arbejder og bygger dette her samfund.

- Jeg ved godt, at Ekstra Bladet finder det interessant, at jeg sammen med mit kollektiv har en ferielejlighed i Tarragona i Catalonien. Det er jeg glad for, jeg har. Det er et sted, hvor jeg kan få et afbræk fra en travl tid. Sætte mig ned og arbejde. Så det står jeg fuldstændigt ved.

Boligen ligger på Frederiksberg, sommerhuset i Spanien. Foto: Jonathan Damslund

Kontakten til arbejderne

I gamle dage lignede I fra Enhedslisten ikke alle de andre herinde på Christiansborg. Nu har i pænt tøj på og er blevet et indflydelsesparti. Hvordan holder I kontakten til de arbejdere, I siger, I repræsenterer?

- Det gør jeg ved at snakke med dem hele tiden. Dels har vi masser medlemmer, der er dybt engageret i arbejderbevægelsen. Og jeg vil gøre meget for at komme rundt i landet. For det handler ikke om at snakke om at stå på helt almindeligt menneskers side. Det handler om at gøre det i praksis hele tiden.

- Hvad jeg har på af tøj er ikke det afgørende her. Det er den politik, vi fører. Der skal vi være bedre til at overbevise arbejdervælgerne om, at vi har deres ryg i alle de konflikter, man oplever som lønmodtager.

- Om det er uorganiseret, udenlandsk arbejdskraft, arbejdsmiljø eller politikere, der vil stjæle ens gode år med børnebørnene.

Navnkundige Keld Albrechsten fra Enhedslistens var kendt for sine sweatre. Foto: Peter Hove Olesen

Men er I kommet til at ligne de andre herinde for meget?

- Det er alligevel en ny vinkel for mig. Jeg kan huske den gang, vi blev set som skøre. Vi adskiller os. Og vi adskiller os i vores politiske holdninger.

- Vi er ikke bange for at sige, at meget af den måde, økonomien fungerer på i dag, er 'rigged' til fordel for dem i toppen af samfundet. Der skal flere penge til dem, der lever af at arbjede. Og færre til dem, der lever af andres arbejde.

Kommer vi nogensinde til at se dig i sådan en god gammel Keld Albrechtsen sweater?

- Måske nærmere en hættetrøje, når jeg har fri. De islandske sweatre har aldrig været min kop te.