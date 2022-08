Enlig mor snydt for varmecheck: Jeg er meget bekymret

En rigmand og en borgmester har modtaget regeringens målrettede varmecheck, men samtidig står danskere med et stramt budget tilbage uden en øre.

En af dem er 41-årige Jette Jønsson fra Holbæk, der ellers lunede sig ved tanken om, at en varmecheck skulle hjælpe hende til at tackle de stigende varmepriser.

Men da hun skulle have udbetalt varmechecken, kom den aldrig.

- Jeg kunne slet ikke forstå det. Jeg gik og holdt øje hele dagen, fordi jeg vidste, vi var berettiget, men pengene kom aldrig, siger Jette Jønsson.

- Jeg havde håbet på, at varmechecken kunne lette lidt i budgettet, når det begynder at blive koldt, men det har jo lange udsigter nu.

Regningerne stiger

Jette Jønsson bor til daglig i Holbæk med sine tre børn, og med sin beskedne indkomst som voksenelev i administrationen på en erhvervsskole har hun virkelig mærket prisstigningerne.

- Min indtægt er ikke særlig høj. Den er cirka 240.000 kroner om året, så min lille familie har virkelig kunnet mærke det, fordi vi er nødt til at spare andre steder, siger Jette Jønsson.

- Regningen er steget fra 1300 til 4000 kroner i kvartalet, og den kommer jo måske til at stige mere.

Nu frygter hun for den kommende vinter, hvor hun bliver nødt til at spare på varmen.

- Jeg er meget bekymret, og man kan jo ikke undgå at det smitter af på børnene. Jeg har fortalt dem lidt om, at mine regninger bliver svære at betale, og det bekymrer jo os alle sammen.

- Men de er med på, at når det begynder at blive koldt, så bliver der ikke særlig varmt herhjemme. Så skal vi have varme sokker og en ekstra trøje på indenfor, siger hun.

Jette Jønsson. Foto: Linda Johansen

Fejl i BBR-registret

Efter en længere korrespondance med flere myndigheder på både mail og telefon, fandt Jette Jønsson årsagen til, at hun ikke havde fået udbetalt varmechecken.

- Jeg har både været i kontakt med kommunen og Energistyrelsen, som sagde, at varmekilden var registreret forkert, men det er jo udlejeren, der ikke har registeret, at jeg har haft gasfyr de sidste otte år, siger Jette Jønsson.

- Jeg fik efterfølgende bekræftet fra Energistyrelsen, at jeg var berettiget til at få varmechecken, men nu har jeg har fået besked på, at man bare må vente og så søge, når ansøgningen åbner næste år.

- Det var meget nedslående, fordi jeg havde jo håbet på, at varmechecken skulle hjælpe os igennem vinteren, siger Jette Jønsson.

Dermed er Jette Jønsson en af de danskere, der er blevet offer for de fatale fejl, der kunne opstå i forbindelse med udbetalingen af varmechecken, da hendes bolig fejlagtigt ikke er registeret med en af de omfattende varmekilder, selv om boligen rent faktisk opvarmes med en af de kilder, så får boligejeren ingen hjælp.

En fejl som regeringen og aftalepartierne var advaret om, inden aftalen blev indgået.

'Det er fuldstændig absurd'

Jette Jønsson er uforstående over for, hvordan politikerne kunne udarbejde et system, hvor de vidste, at der ville ske fejl.

- Jeg synes det er fuldstændig absurd, siger hun.

- Man bliver harm, når man hører Mette Frederiksen eller Dan Jørgensen sige, at de vil hjælpe befolkningen. Så sidder man og er ved at kaste op i munden på sig selv. Jeg synes, det er tomme ord, og jeg må sige, at min tillid til myndighederne har lidt et knæk.

- Jeg forstår ikke, at man ikke har brugt længere tid, så man havde et system, der fungerede bare nogenlunde korrekt. Specielt når der er tale om så mange penge, siger Jette Jønsson.

Jette Jønsson håber på at modtage varmechecken, når ansøgningsprocessen åbner igen. Det er imidlertid først i det nye år.

Mail til Jette fra Energistyrelsen. Her fremgår det bl.a., at hun først kan søge om varmechecken igen til næste år.

Jettes historie kommer efter, at Ekstra Bladet har beskrevet flere tilfælde, hvor danskere har sparet på varmen, og derfor ikke har fået en krone i hjælp. Det kan du læse meget mere om her.

