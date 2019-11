Enorm regnefejl: Ministerium regner 5,8 mia. kr. forkert

Regeringen har besluttet at stemme imod EU's budget for 2020. Jens Rohde kalder det en 'belejlig svipser'

5,8 milliarder kroner er for de fleste en pæn slat penge.

Og når der med milliardsummen ovenikøbet er tale om en regnefejl begået af Finansministeriet, kan det nok få mange til at rynke bekymret på næsen.

Ligesom Danmarks finanslov i denne tid forhandles for fulde gardiner, har man også i EU travlt med at blive enige om budgettet for 2020. På mandag skal medlemslandenes regeringer stemme om budgetforslaget, og den danske regering har besluttet at stemme imod.

Det har de blandt andet, fordi Finansministeriets beregninger viste, at udgiftsloftet i budgettet var overskredet. Ifølge de radikales EU-ordfører, Jens Rohde, har ministeriet dog lavet, hvad han over for Ekstra Bladet kalder 'en eklatant regnefejl'.

- Regeringen mente ikke, at de 778 millioner euro, der skal bruges ekstra på flygtninge, sikkerhed og grænsekontrol (det såkaldte fleksibilitetsinstrument, red.), var regnet med i rammen. Men det var de, siger han.

Jens Rohde påpegede torsdag fejlen over for EU-udvalget, og et skriv fra EU-udvalgets sekretariat fredag viser, at han har ret.

'Vi har nu modtaget den vedhæftede rettede version og fået besked om, at der var sket en fejl, og at ministeriet var kommet til at tælle fleksibilitetsinstrumentet med to gange,' står der i brevet.

En belejlig svipser

Det undrer Jens Rohde, at regeringen tilsyneladende har overset, at de 778 millioner euro allerede var indregnet, fordi EU-udvalget tidligere er blevet præsenteret for et notat, hvor regeringen selv lægger vægt på netop dette tal.

Han mener, det er meget belejligt, at regeringen har lagt 5,8 milliarder kroner til beregningen, når argumentet for at stemme imod budgetforslaget netop er, at udgiftsloftet er overskredet.

- Men kan der ikke bare være tale om en svipser fra regeringens side?

- Jeg kan ikke påvise, at det ikke er en svipser, men det er en meget belejlig svipser.

- For nu at citere Mette Frederiksen, som omtalte EU's budget som værende gakgak. Hvis det er gakgak, hvad er så en regnefejl i Finansministeriet på 5,8 milliarder, siger Jens Rohde.

- Budgetforslaget vil blive stemt igennem, også selvom Danmark stemmer imod, så hvorfor er det overhovedet et problem?

- Heldigvis, ellers havde vi slet ikke noget budget. Ansvarlige partier stemmer for den endelige finanslov, ellers har staten ikke et budget. Og det samme er tilfældet i EU. Danmark sætter sig jo ud som en fodnotenation i EU i stedet for at melde sig ind i kampen.

- Man skal også huske på, at den ramme, man forhandler under, det er den ramme, som er givet af Helle Thorning-Schmidt-regeringen i 2013. Og i politik må man vedstå sig arv og gæld, ellers hører alting jo op, siger Jens Rohde.

EU har et overordnet budget, der gælder som en ramme for perioden 2014-2020. Derudover skal der hvert år forhandles et budget på plads, som både medlemslandenes regeringer, EU-Kommissionen og Europaparlamentet skal blive enige om.

Ekstra Bladet afventer en kommentar fra Socialdemokratiets ordfører på området.