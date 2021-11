Enorm sms-kovending: Mette og top-folk stopper sletning

Mette Frederiksen og tre andre centrale figurer i Statsministeriet er stoppet med at slette deres sms'er.

Statsministeren har tirsdags oplyst i Folketinget, at hun har stoppet den automatiske sletning efter 30 dage.

På Ekstra Bladets spørgsmål oplyser Mette Frederiksen desuden, at det samme gælder for departementschef Barbara Bertelsen, stabschef Martin Justesen samt departementsråd Pelle Pape.

- Det følger af, hvad jeg sagde før. Rådgivningen er den samme. Jeg mener rådgivningen er rigtig set i lyset af, at der nu kan være ændrede vilkår omkring adgangen til sms’er, så er det vigtigt, at der er adgang til sms’er fremadrettet, siger statsministeren.

- Justitsministeriet arbejder på nye retningslinjer. Vi ved ikke, hvor de retningslinjer ender. Under alle omstændigheder skal der være et it-backup- setup til at sikre, at sms’er – ligegyldigt hvordan de måtte slettes – opbevares for fremtiden. Mig bekendt har vi ikke sådan et set up, lyder det fra Mette Frederiksen.

Timelangt pressemøde

Sagen om den automatiske sletning af sms'er tog fart, da det kom frem, at Minkkommissionen ikke havde kunnet få udleveret de efterspurgte beskeder fra de fire top-folks telefoner.

Dette sendte Mette Frederiksen i et sandt stormvejr, hvilket resulterede i, at hun i sidste uge måtte forklare sig på et timelangt pressemøde.

På pressemødet gav hun udtryk for, at hun var blevet rådgivet til at slette sms'erne af sin departementschef på grund af informationssikkerheden. Samtidig slog Mette Frederiksen fast ved den lejlighed, at hun fortsat havde aktiveret den automatiske slettefunktion.

- Det er ikke i strid med nogen regler, og det er i øvrigt heller ikke odiøst, at sms-beskeder slettes - hverken manuelt eller automatisk, lød det fra Mette Frederiksen på pressemødet.

Volapyk

IT-eksperter vurderer dog, at det er 'volapyk', når statsministeren og ledende medarbejdere sletter sms’er automatisk efter 30 dage af hensyn til sikkerhed.

Minkkommissionen er nedsat af Folketinget for at afdække forløbet fra november sidste år, hvor regeringen besluttede at slå alle mink i Danmark ned, uden at der var lovhjemmel til det.

Kommissionen blandt andet forsøge at afdække, om regeringen var opmærksomme på den manglende lovhjemmel, da beslutningen blev meldt ud, og om den rettidigt stoppede eksekveringen af beslutningen, da det stod klart.

Den automatiske sletning har hindret kommissionens arbejde, da de ikke har kunnet få adgang til sms-korrespondancer fra perioden.

Samtidig er den problematisk, da skriftligt materiale, der er relevant for beslutninger i ministerier, skal journaliseres.

I sidste uge fortalte Justitsministeriet, at de ville bede politiet om hjælp til at gendanne de slettede sms'er.

Skal selv vælge

Statsministeren og topembedsmænd skal selv udvælge sms'er til Minkkommissionen, hvis politiet får held til at genskabe de automatisk slettede beskeder.

Det viser et svar fra justitsminister Nick Hækkerup (S) til Folketinget om en aftale mellem Justitsministeriet og Minkkommissionen indgået 8. november 2021.

'I forhold til udlevering af SMS-beskeder til Minkkommissionen er det den generelle aftale med kommissionen, at den pågældende medarbejder gennemgår sin tjenestetelefon med henblik på at identificere eventuelle SMS-beskeder, som måtte være relevante for kommissionens undersøgelse,' skriver justitsministeren til Folketinget.

'Justitsministeriet har den 8. november 2021 aftalt med Minkkommissionen, at en tilsvarende fremgangsmåde skal følges i forhold til materiale, som måtte blive genskabt af politiets teknikere,' lyder det.

'Kontrolhensyn'

Minkkommission kan dog indkalde Mette Frederiksen og andre nøglepersoner for at undersøge hele indholdet på telefonen. Men kun af 'kontrolhensyn', og det er ikke godt nok ifølge Liberal Alliance.

'Det går ikke! Politiet skal selvfølgelig indlevere det slettede bevismateriale direkte til kommissionen,' skriver han på Twitter.

Mette Frederiksens sms-skandale kan ende på tre måder, lyder det fra Joachim B. Olsen.

Lyt til den seneste udgave af Ekstra Bladets podcast 'Ingen Kommentarer' herunder eller i din podcast-app. Det handler selvfølgelig om Minkkommissionen og de slettede sms'er.