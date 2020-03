Epidemi-professor: Det frygter jeg mest

Der er særligt en ting, som giver panderynker og søvnbesvær hos Kåre Mølbak, professor og faglig direktør ved Statens Serum Institut.

Gang på gang træder han frem på pressemøder i øjeblikket, som den rolige, faglige stemme. Men noget bekymrer ham, når det kommer til den livsfarlige coronavirus.

- Jeg er mest bekymret for, om vi har personale nok på sygehusene, når epidemien topper, siger Kåre Mølbak.

Der er torsdag aften 153 danskere, som er indlagt på grund af coronasmitte. 30 af dem er indlagt til intensiv behandling. Og det tal forventes at stige, mens antallet af læger og sygeplejersker kan falde.

- Nogle vil være sendt hjem med småsymptomer, mens andre vil være meget pressede, fordi de skal tage sig af patienter, hvor nogle vil kræve særlig opmærksomhed, forklarer Kåre Mølbak.

- Lige præcis i den situation, ville det så ikke være godt, hvis man kan få afklaret med det samme, om personale med småsymptomer har virussen, så de måske kan komme tilbage på arbejde?

- Helt sikkert.

- Ville det være muligt at teste al sundheds- og plejepersonale, så de ikke rendte rundt uden symptomer og smittede syge og gamle, med den analysekapacitet, som vi har i dag?

- Det er jeg ikke sikker på er muligt, men det er et usikkert regnestykke. Det er vildt mange tests, men jeg vil tvivle på, at det var muligt.

Nye test i brug fredag

Sundhedsmyndighederne har dog øget muligheden for at teste danskere for corona. Det er sket ved indkøb af ny-udviklede tests til de eksisterende maskiner.

De nye tests lander torsdag, og efter et kort introforløb i betjening og en validering, så kan man begynde at teste. Det sker formentlig fredag, oplyser producenten Roche Diagnostics.

De nye tests - sundhedsministerens løsning - kan dog blive en stakket frist. Leverandøren frygter allerede at løbe tør, når den næste levering skal falde om en uges tid.

Professor og epidemi-eksperten håber derfor på, at teknologien kan overhale personale-problemet.

- Der er rigtig mange, som også arbejder med andre systemer, hvor man for eksempel laver bedside-tests. Hurtige tests, som man kan lave her og nu.

- Findes det i dag?

- Nej, men der er nogen, som er tæt på at have det. Det skal først valideres, og i USA har man haft sådan nogle tests, som ikke var til at stole på. Jeg tror, det er en teknologisk udvikling, som går mega hurtigt, siger Kåre Mølbak.