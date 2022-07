Er der noget Mette hader ...

Sommeren går på hæld. Valget nærmer sig. Radikale truer. Partierne er i fuld gang med at pudse store politiske udspil af. Valgkampen forberedes. Freden er forbi.

Mette Frederiksen blev allerede nogle dage inden ferien tvunget til svære strategiske overvejelser. Vil hun følge det radikale krav om et valg lige om lidt, eller vil hun tvinge Sofie Carsten Nielsen til at vælte regeringen?

Tag ikke fejl: Hvis der er noget, Mette Frederiksen hader, så er det, hvis nogen forsøger at true eller presse hende. Hun kan slå hårdt igen.

Minksagen har givet rigtig meget bøvl. Og den er ikke slut endnu.

Den 11. august klokken 14 skal statsministeren stille til lukket møde i Folketingets Granskningsudvalg, som har forlangt en redegørelse om håndteringen af den alvorlige dommer-kritik af en række topembedsmænd.

Hvorfor sidder de i deres stillinger, når andre topfolk i ministerier og styrelser i tidligere sager er hældt ud med minutters varsel?

Kommer valget i september, og ender det med rødt flertal, skal Mette Frederiksen bruge alle sine strategiske talenter for at skrue en regering sammen med eller uden R og SF.

Hun vil helst køre videre med S alene, men det kan blive svært. Radikale forsøger at skyde sig frem til ministerposter. Partiets strategi er særpræget.

På den ene side er de klar til at vælte Mette, men de vil gerne i regering med hende efter valget. Tror man virkelig på, den strategi giver et godt klima for en regeringsdannelse?

SF vil også rigtigt gerne være regeringsparti igen. Men spiller kortene klogere.

Der er bare to problemer: Pia Olsen Dyhr kommer kun i regering, hvis R er med. Og det andet spørgsmål: Kan SF’s folketingsgruppe levere varen som regeringsparti forud for en valgperiode, der tegner enormt vanskelig.

De fede år er slut.

Alle husker balladen dengang i 2014. Det var ikke SF’s ministre, der tvang SF ud af regeringen, men folketingsgruppen. Kommer vi til at se SF-minister Jakob Mark stå på torvet i Holbæk og forsvare, at en S-SF-R-regering griber ind i en sygeplejerskekonflikt?

Og dukker ’vikaren’ Karsten Hønge igen op fra helvede og gør livet svært?

Meningsmålingerne bliver stadig mere spændende, og en S-sejr er ikke så selvfølgelig som for et par år siden. Vi kan sagtens stå på en valgaften, hvor otte blå partier tilsammen opnår flertal.

Er det situationen, må Mette Frederiksen træde tilbage og Jakob Ellemann eller Søren Pape overtage forhandlingerne om en regeringsdannelse.

Det ligner noget ret kaotisk. Formentlig vil de to gå efter en VK-regering, men det bestemmer de ikke selv. Lars Løkke vil være den mest erfarne mand på dækket med formentlig fem-seks-syv mandater bag sig.

Løkke bliver ikke mødeleder, men han vil spille kortet: ’Jeg sidder med de afgørende mandater’.

Sagen er bare, det samme kan Morten Messerschmidt, Inger Støjberg og Pernille Vermund sige: ’Vores mandater tæller lige så meget som dine, vi gider ikke dit taskenspilleri, så hvad og hvem vil du pege på?’.

Her vil Løkke begive sig ind i det taktiske spil, han selv har startet. Nemlig at en kommende regering skal være hen over midten. Tungt krav. DF og NB vil ikke drømme om at støtte noget med radikal regeringsdeltagelse.

Men hvem skal lede en sådan regering? Sofie Carsten Nielsen er udenfor skiven, og hvis Løkke ikke vil støtte Ellemann eller Pape, hvem så?

Han kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen. Sagen er, at Løkke kan blive kvalt i sin egen taktik, for det hele lugter fælt af, at han har en idé om, at forhandlingerne kan slutte med, han selv bliver statsminister.

Godt nok har Løkke udtalt, chancen er 0,999 pct. Jeg tror godt, vi kan runde ned til nul.

De andre blå har nul tillid til ham. Glemmer ikke hans overraskende bog under valgkampen i 19, hvor Løkke pludselig erklærede, han hellere ville sidde i regering med de radikale end med de partier, der havde båret ham i årevis. De blå partier kommer ikke til at samles under hans ledelse.

Så hvordan kommer det hele til at ende? Med blåt flertal, tror jeg, det eneste partierne kan samles om i sidste ende vil være en VK- eller KV-regering. Det bliver en svag regering, for de andre seks partier vil ikke føle sig forpligtet af det regeringsoplæg, Ellemann og Pape præsterer.

Med rødt flertal lander det formentlig med en S-R-SF-regering, selv om Mette Frederiksen vil udfolde megen taktisk snilde for at lande på en ren S-regering. Men hun afgiver ikke frivilligt regeringsmagten, så forhandlingerne om et regeringsgrundlag bliver enormt besværlige og måske køre i månedsvis.

For de skal forpligte sig ikke bare på noget klima og bløde pakker til pædagogerne, men på de næste års finanslove, inflationen, som gør vælgerne usikre, på en stationeringsaftale med USA’s militær.

Overenskomstforhandlinger og lønstrukturkommission. Coronaen er allerede vendt tilbage. Listen er lige så lang som afstanden mellem de tre partier.

Så velkommen til en af de mest spændende politiske sæsoner i årtier. Den starter i morgen.

