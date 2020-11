Er du bange, Tulle?

Der var ikke et ord om den fortsatte nedtur i meningsmålingerne, da Kristian Thulesen Dahl talte til sine partifæller ved partiets årsmøde.

Dermed stod hans tale i skærende kontrast til Pia Kjærsgaard, der i sin tale tog bladet fra munden og 'kaldte en spade for en spade'.

Pia K: Jeg kan ikke leve med det

- Kristian Thulesen Dahl, er du bange for at se virkeligheden i øjnene?

- Nej, det gør jeg ved ganske mange lejligheder. Når jeg holder en årsmødetale i dag, så er det et krav til den, at jeg fortæller om mine drømme og målsætninger for fremtiden.

- Men jeg har mange andre muligheder for at tale om de ting, du tale om der, siger han.

- Så du erkender faktisk, at du med med den her tale ikke sætter nye dagsordner?

- Jo, det tror jeg, jeg gør.

- Hvilke?

- Blandt andet vores kamp imod den snigende islamisering, som vi synes sker af vores samfund.

- Det er jo det mindst overraskende synspunkt overhovedet. I har været imod islamiseringen i 25 år...

- Jeg er kun glad for, at du ikke er blevet overrasket, så er vi lykkes med noget, siger partiformanden.

Kristian Thulesen Dahl betegner udskiftningen på posten som partisekretær som 'helt naturlig'.

Poul Blod ofrer sig for Tulle

- Vi stiller bare op på en lidt anden måde, siger han.

- Det gør, at de mennesker, som vi gerne vil have til at kæmpe kampen for Dansk Folkeparti, allesammen føler, de har en god placering.

Kristian Thulesen Dahl har flyttet rundt i toppen i 11. time. Helt naturligt, siger han. Foto: Tim Kildeborg Jensen

- Det ligner, at det kaos vi kender fra jeres lokalafdelinger, er rykket helt tæt på dig?

- Det er forkert. Det her er ske på en ordnet og god måde. Jeg har ikke noget at udsætte på det. Poul har gjort en god indsats. Det kommer han også til at gøre fremover i en ny rolle.

- Er det her en beslutnin, Pia Kjærsgaard er enig i?

- Det vil jeg helt afgjort tro, det er, siger Thulesen Dahl.

