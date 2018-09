Er Rasmus Paludan racist? Kalder muslimer for 'pædofile samfundstabere'

Når Stram Kurs' partileder Rasmus Paludan igen og igen går på gaden i stort anlagte demonstrationer og kalder muslimer for 'pædofile', 'samfundstabere', og siger at de skal 'skride hjem til deres eget land', benytter han sig blot af sin ytringsfrihed, siger han.

Men hvor går grænsen for, hvad bestemte grupper - i dette tilfælde muslimer - skal lægge ører til?

- Det er sådan, at udgangspunktet er, at vi har ytringsfrihed og derfor skal der en del til. Men så er der alligevel nogle grænser. En af de grænser er, at vi ikke må udtale os racistisk, siger Trine Baumbach, der er lektor i strafferet på Københavns Universitet og blandt andet forsker i strafbestemmelser, der gør indskrænkninger i ytringsfriheden.

Trine Baumbach vil ikke udtale sig om Rasmus Paludan og Stram Kurs, men gerne generelt om racismeparagraffen.

§266b (Racismeparagraffen) Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

- Der står i racismeparagraffen, at den som ytrer sig truende, hånende eller nedværdigende og med forsæt til udbredelse om en gruppe overtræder loven på området.

Rasmus Paludan: Jeg er general i krigen for et race-rent Danmark

Sammenligning med dyr

Med 'grupper' menes der, forklarer Trine Baumbach, eksempelvis folk af en bestemt race, tro eller seksuel orientering.

- Et af kerneområderne i bestemmelsen er enten at sammenligne bestemte befolkningsgrupper med dyr - for eksempel 'de yngler som rotter' - eller beskylde dem for grov kriminalitet.

- Men der skal være tale om grove udtalelser, før det vil blive betragtet som en overskridelse af bestemmelsen, siger strafferets-eksperten.

- Pædofile svin vil vel falde ind under?

- Det vil den nok, ja.

Profeten Muhammed

Søndag 26. august havde Stram Kurs - med Rasmus Paludan i spidsen - inviteret til demonstration på Heimdalsvej i Frederikssund og medbragt tegnesager, så fremmødte kunne tegne profeten Muhammed.

Det er ikke i sig selv omfattet af racismebestemmelsen, siger Trine Baumbach.

- At pågældende gruppe kan føle sig truet, forhånet eller nedværdiget ved det, er ikke i sig selv nok. Det skal være ud fra en objektiv vurdering af, at denne gruppe virkelig blev det.

I forbindelse med demonstrationen spyttede en fremmødt mand efter Rasmus Paludan, hvorefter han blev pacificeret et civilbetjente, der sammen med cirka 30 uniformerede kolleger skulle beskytte Paludan og co. samt opretholde ro og orden.

En mand bliver pacificeret efter at have spyttet efter Rasmus Paludan og andre medlemmer af Stram Kurs. Manden er efterfølgende blevet sigtet for vold, oplyser Nordsjællands Politi. Foto: Mogens Flindt.

Politiet må gerne gribe ind

- I de tilfælde, hvor en person står og overskrider racisme-paragraffen, må politiet så gribe ind og standse ham?

- De kan godt gribe ind. De kan anholde ham og sigte ham for overskridelse af racisme-bestemmelsen, men det beror altid på en konkret politifaglig vurdering. Det er politiets primære opgave at sikre samfundsfreden, at folk ikke kommer op at slås, og at hele byområder ikke bliver raseret.

- Og der er det deres køn, om det er klogt at gribe ind eller vende det blinde øje til - alene ud fra den vurdering, at det vil optrappe konflikten. At det er bedre at få afviklet demonstrationen i god ro og orden, fortæller strafferets-eksperten, som igen understreger, at hun ikke udtaler sig om den konkrete episode.