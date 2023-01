Erdogan bebuder valg i Tyrkiet 14. maj

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, bekræfter, at der skal være valg i Tyrkiet 14. maj.

Det fremgår af en video, som Erdogans kontor søndag har offentliggjort.

Her taler den tyrkiske præsident til unge vælgere i den nordvestlige provins Bursa. Undervejs afslører han valgdatoen.

- Jeg er taknemmelig over for Gud, at vi vil gå side om side med jer - I førstegangsvælgere - til et valg, der vil blive afholdt 14. maj, siger han.

Meningsmålinger viser, at det kan blive et tæt valg.

Det vil være Erdogans hårdeste prøve, siden han for mere end 20 år siden kom til magten i Tyrkiet.

Han er presset både internt i Tyrkiet og i forhold til Tyrkiets partnere i Nato.

Præsident- og parlamentsvalget skulle ifølge den oprindelige plan have fundet sted 18. juni. Men Erdogan har den seneste tid signaleret, at det nok ville blive tidligere.

Erdogans popularitet i Tyrkiet er vigende. Det er især en meget høj inflation, som får de menige tyrkere til at reagere.

Det bliver ikke bedre af, at Erdogan har beordret centralbanken til at sætte renten ned. De økonomiske lærebøger siger ellers, at når inflationen stiger, skal renten følge med op.

Det har som forventet ført til yderligere prisstigninger. Inflationen nåede i efteråret over 85 procent.

Tusindvis af hans modstandere er fængslet på anklager, som ifølge menneskerettighedsgrupper hører hjemme i diktaturer.

Tyrkiet er medlem af Nato, men medlemslandene ser kritisk på Erdogan og hans styre.

Han har fraterniseret med Rusland i en anspændt tid og har indkøbt et avanceret russisk raketværnssystem, der er udviklet til at nedskyde Nato-fly.

Erdogan har desuden beordret angreb på kurdiske grupper i Syrien, der ellers har været Vestens allierede i kampen mod Islamisk Stat.

Erdogan har i adskillige måneder blokeret for, at Sverige og Finland lukkes ind i Nato.