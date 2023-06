Erdogan vil stille krav til Mette

Tyrkiets præsident Erdogan vil formentlig stille krav for at godkende Mette Frederiksen som Nato-generalsekretær, mener Tyrkiet-kender

Det kan godt være, at statsminister Mette Frederiksen offentligt har ønsket Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, tillykke med sit genvalg for nylig.

Men han vil sandsynligvis stadig indtage rollen som Natos tvære mand, hvis Mette Frederiksen står over for at blive udnævnt som ny generalsekretær for forsvarsalliancen.

Topfolk i Kongressen: Mette F. vil være et fremragende valg

Mette Frederiksen lagde ikke en dæmper på Nato-spekulationerne, da hun takkede Joe Biden for samarbejdet i Nato under sit besøg i Det Hvide Hus Mette Frederiksen lagde ikke en dæmper på Nato-spekulationerne, da hun takkede Joe Biden for samarbejdet i Nato under sit besøg i Det Hvide Hus

Gør som han plejer

Han vil stille krav. Helt som han plejer, påpeger Tyrkiet-kender og forfatter Deniz Serinci.

- Nu er han jo lige blevet genvalgt, så kan han stadig kan finde på at gøre sig vanskelig?

Annonce:

- Absolut. Han vil gerne have indrømmelser fra Vesten. Han har allerede afvist at lukke Sverige ind. Og på samme måde med Mette Frederiksen som leder af Nato: der kan han også sige, at han vil have indrømmelser og kræve, at de skandinaviske lande slår hårdere ned på Tyrkiets kurdiske modstandere, siger Serinci og uddyber:

- At de for eksempel enten fjerner eller reducerer støtten til de kurdiske grupper i Syrien. Tyrkiet har bestemt meget på Danmark.

Hør mere om Mette Frederiksens mulige jobskifte i 'Ingen kommentarer' herunder eller i din podcast-app

Koran-afbrændinger spøger

- Så selvom han allerede har modsat sig først Finlands og nu Sveriges optagelse i Nato, så mener du ikke, at han nu vil stikke piben ind?

- Med mit kendskab til Tyrkiet er jeg ret sikker på, at Erdogan vil stille krav i forhold til Tyrkiets interesser. Og mange tyrkere er utilfredse med vestlige landes støtte til kurdiske grupper i Syrien og deres tilladelser til at afbrænde koranen. Og har er posten som generalsekretær en mulighed for at stille krav.

Mette Frederiksen lukkede i om Nato-toppost

- Det er klart, at man også kan se det den anden vej rundt: at Tyrkiet har brug for investorer til at genoprette økonomien, og at han derfor har brug for et bedre forhold til Vesten. Men jeg vil hælder til, at han vil stille krav, for det plejer han at gøre, siger Deniz Serinci.

Advarer Ukraine: Nyt europæisk storrige