Erfaren V-ordfører genopstiller ikke: Vil tage lederuddannelse

Den erfarne Venstre-ordfører Jane Heitmann vil bytte Folketingets lovtekster ud med skolebøger.

Hun genopstiller ikke ved næste valg til Folketinget, og hendes næste projekt bliver at læse en MBA, der er en ledelsesuddannelse på kandidatniveau.

- Efter næsten 11 år i Folketinget er det nu tid til at prøve kræfter med nye udfordringer, skriver Jane Heitmann i et opslag på Facebook.

Jane Heitmann er blandt andet psykiatri- og ældreordfører for Venstre, og hun omtaler netop de to områder som hjertesager. Heitmann har siden 2019 desuden været formand for Sundhedsudvalget.

Venstre-politikeren har endnu ikke fastlagt, hvad hun ønsker at lave i fremtiden foruden at kaste sig over skolebøgerne.

- Jeg ved endnu ikke, hvad fremtiden bringer. Jeg har min rod i sundhedsområdet, og i det private erhvervsliv, skriver hun i opslaget.

Hun har været Venstres psykiatriordfører, siden hun i 2011 blev valgt til Folketinget. Det er dermed en yderst erfaren ordfører, som oppositionspartiet må tage afsked med.

Hendes farvel til politik er meldt ud, kort før der ventes store aftaler på netop ældre- og psykiatriområdet.

De to arbejdsopgaver lå på Heitmanns bord. Det gælder forhandlingerne om en ny plan for psykiatriområdet og et ønske om mindre bureaukrati i ældreplejen.

Men her må Venstre undvære hendes erfaring.

Jane Heitmann er valgt i Assens-kredsen. Kredsbestyrelsen anbefaler ifølge Heitmann, at Pia Offer Madsen (V) vælges som ny folketingskandidat for kredsen.

Hun er formand for Uddannelse, Børn og Familieudvalget i Assens Kommune.

Der skal senest være valg til Folketinget 4. juni 2023.

Det vides ikke, hvem der overtager Heitmanns arbejdsopgaver i Folketinget.

Jane Heitmann er blot den seneste i en lang række af Venstre-profiler, der enten er stoppet i partiet, i politik eller ikke genopstiller ved næste valg.

Det gælder eksempelvis Lars Løkke Rasmussen, Inger Støjberg, Tommy Ahlers, Kristian Jensen, Claus Hjort Frederiksen og Ellen Trane Nørby.