Erfarer: Sådan vil regeringen snuppe din fridag

Regeringen planlægger hurtigt at trumfe lov om at fjerne Store Bededag igennem

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er regeringen klar med sit forslag til, hvordan den vil tage Store Bededag fra danskerne som helligdag. Og hvordan man vil kompensere danskerne for det.

Loven skal hastes igennem Folketinget, så helligdagen er væk, inden der skal stemmes om overenskomsterne, der lige nu bliver forhandlet, til foråret.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger vil regeringen indføre en kompensation via et løntillæg på 0,45 procent af årslønnen til de månedslønnede svarende til omkring en arbejdsdag. Og almindelig timeløn til de timelønnede. Alle andre goder - som tidligere tillæg - forsvinder.

For det offentlige planlægger regeringen, at der ikke skal være flere arbejdstimer samlet for offentligt ansatte. Men at der skal være færre offentligt ansatte for at få timeregnskabet til at gå i nul, når alle skal arbejde en dag mere. Det vil betyde 2700 færre offentligt ansatte.

Hurtig behandling

Det skal samtidigt gå stærk. Regeringen vil sende loven i høring allerede i dag torsdag. Men høringen - hvor parter og interessenter kan komme med deres indspil og kritik - skal være kort.

For planen er fremsætte lovforslaget 24. januar og få den endeligt vedtaget i slutningen af februar eller starten af marts. En lovbehandling på kun en måned.

Heftig kritik

Planerne om at tage en helligdag har fået stor kritik. Også planen om at kompensere det med et tillæg. For ikke bare betyder det, at arbejdende danskere mister de tillæg, de plejede at få, hvis de arbejdede på dagen. Det betyder også selvklart, at der skal arbejdes mere.

- Tager man pædagogerne, så plejede der at være lukket. Nu skal de arbejde en dag mere.

- Så kan man få lidt i et tillæg, men eksempelvis mange af pædagogerne, de vil da hellere have fri med deres børn. De synes, de arbejder rigeligt i forvejen. Det er der rigtige mange grupper, der gør. De vil da hellere have fridagen, sagde formand for FH Lizette Risgaard onsdag til Ekstra Bladet.

