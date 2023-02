Ergemann hældt af brættet: - Vi er ikke anti-vaxxers

Nye Borgerliges tidligere næstformand, Henriette Ergemanns, holdninger til corona-vacciner er ikke foreneligt med partiets.

Så klar er meldingen nu fra partiet, der lader den organisatoriske næstformand, Jesper Hammer, om at hælde Ergemann helt af brættet.

Ergemann har blandt andet skrevet på Facebook, at regeringstoppen kun fik saltvand i stedet for corona-vacciner som resten af befolkningen.

Den nye næstformand i Nye Borgerlige, Henriette Ergemann, gemmer på en nær fortid med en række kontroversielle kommentarer. Blandt andet har hun anklaget den tidligere minister Karen Hækkerup for 'mord på uskyldige børn' NB-næstformand amok: 'Hun skal i fængsel for mord på uskyldige børn'

Saltvands-indsprøjtning

Og det er altså for langt væk fra Nye Borgerliges holdninger, fastslår Jesper Hammer:

- Holdninger og teorier om, at corona-vaccinerne er opdelt, så regeringen får saltvand - og dermed indikerer, at der er en ond bagtanke med at give vaccinerne til befolkningen - er ikke foreneligt med Nye Borgerliges politik, skriver han i en pressemeddelelse.

Annonce:

- Vi er hverken konspirationsteoretikere eller anti-vaxxers, skriver han og fortsætter:

- Vi gør en dyd ud af at basere vores politik på fornuft og have saglige argumenter til at underbygge den.

Rigtig beslutning

Henriette Ergemann sagde i sidste uge undskyld for sine mange udtalelser, der blandt andet omfattede et 'retsopgør' mod tidligere sundhedsminister Magnus Heunicke, ligesom hun mente, at hun fik blødninger, når hun var for tæt på folk, der havde modtaget en corona-vaccine.

Men det stod ikke helt klart af undskyldningen - der blot var forfattet på Facebook - om hun ikke længere mente sine tidligere udsagn.

Jesper Hammer kalder Henriette Ergemanns beslutning om at trække sig som partiets næstformand for 'den rigtige beslutning'.

Der er endnu ikke faldet ord fra partiformand Lars Boje Mathiesen.

Han har tidligere sagt, at Ergemanns tidligere opslag på Facebook ikke ville få konsekvenser for hende som næstformand.