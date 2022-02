Erhvervsliv vil øge arbejdsudbud med flere udlændinge

Dansk erhvervslivs absolutte top har kastet sig ud i et angreb på den politiske hårdknude, som i øjeblikket udspiller sig om en arbejdsmarkedsaftale.

Det skriver Berlingske.

Opråbet kommer fra topcheferne fra Dansk Erhverv, Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening. De mener, at aftalen øger arbejdsudbuddet utilstrækkeligt, og de vil have parterne tilbage til forhandlingsbordet.

I regeringens aftale bliver beløbet, udlændinge skal tjene for at kunne komme til Danmark, sænket i to år. Der må højst komme 10.000 personer ind på ordningen, og de må højst være her i fem år.

Ordningen suspenderes i øvrigt, hvis ledigheden stiger til mere end 3,75 procent.

Blå blok har fremlagt deres eget forslag. Her må udenlandske medarbejdere være her i syv år, og ordningen suspenderes først ved en ledighed på 4,5 procent. Men Danmark skal ifølge dem ikke tage arbejdende ind fra Mellemøsten og Nordafrika.

De tre erhvervsorganisationer foreslår et kompromis, der holder fast i blå bloks krav om en ledighedsgrænse på 4,5 procent. Til gengæld skal kravet vedrørende Nordafrika og Mellemøsten skrottes, og ordningen skal gøres permanent.

- Kombinerer man de to forslag, får man noget, der faktisk virker og er til gavn for virksomhederne, siger Jacob Holbraad, administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening.

De tre erhvervsledere kritiserer desuden finansminister Nicolai Wammen (S) for at have lukket døren for forhandlinger for tidligt.

- Det resultat, der ligger, er utilstrækkeligt, siger Brian Mikkelsen, som er direktør for Dansk Erhverv.

Lars Sandahl Sørensen, direktør for Dansk Industri, mener, at politikerne igen skal sætte sig til bords og forhandle om en aftale.

- De skal blive ved, til de har en løsning. Det ansvar har regeringen og finansministeren selvfølgelig også, siger han.