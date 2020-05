Erhvervsminister giver 725 millioner til rejsebranchen

Simon Kollerup (S) vil hjælpe rejsebranchen - vil spise danske rejsende af med vouchers i stedet for at få pengene tilbage for aflyste rejser

725 millioner kroner skal hjælpe den hårdt trængte rejsebranche. Det oplyser erhvervsminister, Simon Kollerup (S), på et pressemøde i Erhvervsministeriets gård. Derudover lægger man op til en ordning, hvor forbrugeren får en voucher for en aflyst rejse i stedet for at få pengene tilbage.

- Det her er en ordning, der findes på frivillig basis. Efter et år kan man så pengene ud kvit og frit. Indtil da kan man bytte rejsen til en ny rejse, siger Kollerup, som kalder det for en sikkerhed for forbrugeren.

Han lover, at forbrugeren kan få pengene tilbage, selvom rejsebureauet går konkurs.

- Pointen er, at det også i fremtiden skal være muligt for en dansker at købe en rejse fra et dansk selskab, siger erhvervsminister han om aftalen.

- Rejsebranchen var blandt de første, som mærkede, at corona ikke kun rammer os på sundheden, men også økonomien, siger erhvervsministeren.

I forvejen er Rejsegarantifonden tidligere i coronakrisen blevet tilført 1,5 milliarder kroner i form af et lån fra staten, som skal betales tilbage over en årrække.

Rejsebranchen har tidligere kritiseret, at selskaberne samlet set har skulle hæfte for lånene i Rejsegarantifonden.

Det ændres nu for aflyste rejser mellem 14. april og 10. maj, hvor det er det enkelte selskab, som skal betale pengene tilbage.

Tilskuddet til Rejsegarantifondens kasse består af 600 millioner kroner til at dække trækket på statsgarantien. Man vil også give tilskud til konsolidering af fondskassen for pakkerejser i Rejsegarantifonden på 125 mio. kr.

- Der er ingen tvivl om, at rejsebranchen er hårdt ramt. Derfor har vi tidligere stillet en statsgaranti på 1,5 mia. kr. til rejsebranchen, som går ud over de generelle hjælpepakker til erhvervslivet. Men vi lytter selvfølgelig også, når rejsebranchen i kampen for overlevelse kommer med et nødråb. For det er vigtigt for os alle, at der også er et rejseselskab, et flyselskab eller et busselskab, vi kan booke rejserne hos efter denne tid. Derfor er jeg rigtig glad for, at regeringen nu sammen med et bredt flertal i Folketinget kan tilføje en række af indsatser, der skal give rejsebranchen et bedre udgangspunkt for at komme igennem coronakrisen, siger ministeren.

På forhånd havde ministeren i en pressemeddelelse orienteret om en bred politisk aftale om en hjælpepakke til rejsebranchen.

Ifølge den har regeringen sammen med partierne SF, EL, RV, ALT, V, K, DF og LA indgået aftale om rejsebranchen.