Erik Høgh-Sørensen trækker sig som formandskandidat for Dansk Folkeparti

I protest mod Morten Messerschmidt har Erik Høgh-Sørensen valgt at trække sig som formandskandidat. Nu skal alle sejl sættes ind, for at Messerschmidt ikke skal vælges

Før var de fire. Nu er de tre.

I et interview med 24syv siger Erik Høgh-Sørensen, at han trækker sig som formandskandidat.

- Jeg vælger at trække mig fra formandsfeltet i dag efter Morten Messerschmidts mails om eksklusionstanker af mig og alle hans intriger. Jeg ønsker ikke, at Morten Messerschmidt skal være formand for Dansk Folkeparti, og derfor skal oppositionen mod ham styrkes, siger han i interviewet.

Ekstra Bladet har efterfølgende talt med Erik Høgh-Sørensen, der peger på en årsag til at trække sit kandidatur. Han hedder Morten Messerschmidt.

- Jeg trækker mig, fordi jeg i de senere dage er blevet gjort opmærksom på, at Morten Messerschmidt har forsøgt at undergrave mig. Han har aktivt forsøgt af få ekskluderet mig, siger Erik Høgh-Sørensen til Ekstra Bladet.

Ballade i efteråret

Her henviser han til en konkret sag fra Nordjylland, hvor han sidder i regionsrådet. Ifølge Erik Høgh-Sørensen er det en sag om regionsbudgettet, hvor Erik Høgh-Sørensen stemte imod partilinien, der har fået Morten Messerschmidt til at kræve ham ekskluderet.

- Jeg fortryder ikke en millimeter, at jeg stemte imod. Det ville have været forfærdeligt for Nordjylland, siger Erik Høgh-Sørensen til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Det skulle efter sigende have startet en større ballade, og i weekenden kunne DR afsløre, at Morten Messerschmidt i oktober aktivt gik efter sin partifælle.

I en række mails til DF's hovedbestyrelse krævede DF-frontfiguren, at der skulle 'statueres et eksempel' over for Erik Høgh-Sørensen.

Morten og kaos

Til Ekstra Bladet fortæller hovedpersonen, at han i dagevis har forsøg at få en forklaring fra Morten Messerschmidt, men uden held. Og nu tager han konsekvensen.

- Det her er en iskold kalkyle. Jeg mener ikke, at mine måske ti procent af stemmerne til formandsvalget skal gå tabt. Det er bedre, hvis de går til enten Merete Dea Larsen eller Martin Henriksen. Det her valgt kommer ikke til at være Morten eller kaos. Det handler nu om, at hvis Morten vinder, så bliver der kaos, siger han til Ekstra Bladet.

Hvis Morten Messerschmidt alligevel skulle ende med at blive formand, har Erik Høgh-Sørensen også planen klar.

- Jeg truer ikke med at trække mig. Jeg truer med at blive, siger han uden at ville afsløre, hvem han peger på som sin kandidat.

Erik Høgh-Sørensen sagde til DF-formandsdebat søndag, at han bliver i DF, medmindre han bliver smidt ud.