Erkender kidnapnings-brøler

Mette Frederiksen erkender en fejl.

Erkendelsen kommer i sagen om de 19 danske børn i Syrien, som lige nu truer udenrigsminister Jeppe Kofods ministertilværelse.

Tirsdag eftermiddag sagde statsministeren, at der er 'risiko for kidnapninger' af de danske børn i lejrene.

Men den formulering fortryder hun i dag. Det skriver hun i et mailsvar til sendt til Ritzau og Jyllands-Posten.

'Mit svar var således møntet på det generelle og ikke direkte på børnene, og det var således upræcist at bruge udtrykket kidnapning i den efterfølgende formulering,' skriver Mette Frederiksen.

Strid om ord

Indrømmelsen er mest en strid om ord.

Statsministeren erkender nemlig i mailsvaret, at børnene er i fare.

Mette Frederiksen skriver således, at det 'er sandsynligt, at Islamisk Stat smugler folk ud af lejrene'.

Dermed læner hun sig op af tidligere vurderinger fra efterretningstjenester PET og FE, hvor der bruges betegnelser som fangeflugter og udsmugling.

Ophedet sag

Sagen om de danske børne i to syriske flygtninge lejre har sat ild i forholdet mellem støttepartierne SF, Enhedslisten og Radikale Venstre.

De vil have et klart svar på, hvorfor regeringen ikke har oplyst dem om, at FE allerede i efteråret lå inde med oplysninger om, at de danske børn i ligehed med 30 andre børn risikerede at blive smuglet ud af terrororganisationen Islamisk Stat.

Ekstra Bladet har senest afsløret, at Islamisk Stat har oprettet en børneafdeling i det afsnit i al-Hol-lejren i Syrien, hvor flere danske børn opholder sig.

Igennem tirsdagen var regeringens støttepartier til krisemøde i Statsministeriet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger stod regeringen her fast på, at fædre og mødre til børnene ikke kommer til Danmark.

En nøjagtig model for evt. at tage børnene hjem ligger ikke fast på nuværende tidspunkt. Men ifølge Ekstra Bladets oplysninger er støttepartierne bl.a. blevet præsenteret for et forslag, hvor sagerne bliver vurderet individuelt i en såkaldt myndighedsgruppe.

Mette F. i vild redningsaktion: Vil redde Jeppe Kofod

Til hemmeligt krisemøde om Kofod