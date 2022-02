Erkender Østerbro-brøler

Ama'r-dreng og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard baskede sidste år hårdt til kunder hos Nemlig.com.

- Den absolut øvre middelklasse, der måske bor på Østerbro, får leveret varer, som de betaler ni kroner for i fragt, buldrede han i Politiken.

Men den kommentar fortryder han nu i et interview med Kristeligt Dagblad. Det var dumt, da han gjorde nar ad beboerne på Østerbro.

- Det er en åndssvag måde at skubbe nogle mennesker væk, som ellers gerne vil eller har stået under det socialdemokratiske telt, siger han til avisen.

Fortrydelsen kan ses som et led i Socialdemokratiets charmeoffensiv i storbyerne efter lussingen til kommunalvalget.

Så Ekstra Bladet spørger beskæftigelsesministeren, om ikke hans rygsvømning bare er ren og skær valgtaktik?

- Handler det ikke bare om, at du er opstillet i København og ikke kan undvære stemmerne på Østerbro?

- Nej. Men selvfølgelig handler det også om, at jeg som socialdemokratisk minister eller Socialdemokratiet som sådan unødvendigt skubber vælgere væk, som kunne føle sig repræsenteret af vores politiske projekt.

- Så du trækker den her kommentar tilbage, fordi der ikke er så lang tid til valget?

- Der er det i det, at jeg til stadighed er irriteret over, at mine og vores politiske synspunkter karikeres af dem, som ikke vil os det godt. Når de kan karikeres, så er jeg jo nødt til erkende, hvor jeg gør det nemt for andre at kritisere mit politiske projekt.

- Selvom jeg er vokset op på Amager og har lagt ører til alverdens negativ tale om mit fødested, så skal jeg jo ikke viderekolportere det til andre bydele. Så bliver det jo karikaturer af de mennesker, der bor der. Og der bor rigtig mange socialdemokratiske vælgere på Østerbro.

- Men det er vel en tilståelsessag, at jeres fokus har ligget uden for København. Jeres egen overborgmester sagde det i valgkampen?

- Jeg synes ikke, det er rigtigt, at vi ikke har været københavnervenlige. Vi har investeret i uddannelser. Corona-støttekronerne gik især til virksomheder i og omkring København. Vi har grebet ind over for boligspekulanterne. Og vi har afsat rekordmange penge til flere almene boliger.

- Så må I få overborgmesteren til at tie stille frem mod et folketingsvalg?

- Der vil altid være diskussioner om de ting, tror jeg.

- Kunne du finde på at gå en tur på Østerbro?

- Ja da. Det er ikke så længe siden, jeg smed vores datter op i ladcyklen og kørte til Østerbro, fordi jeg havde læst mig frem til en børnevenlig café, siger Peter Hummelgaard.