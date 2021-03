Erkender vaccinationskaos: De må vente

Et tætpakket vaccinationsbookingsystem får nu Sundhedsstyrelsen til at udskyde vaccinationen af flere samfundsgrupper.

Det fremgår af et internt notat, der fredag blev sendt fra Sundhedsministeriet til folketingets sundhedsordførere.

I det siger Sundhedsstyrelsens Søren Brostrøm, at man må erkende, at bookingssystemet er presset:

'Selvom vi havde håbet på at vi kunne begynde at tilbyde vaccination til borgere mellem 80-84 år i uge 10, så må vi erkende, at vi fortsat har behov for at få en bedre balance og mere luft i bookingsystemet, så dem, der er inviteret til vaccination, kan booke en tid.'

I Sundhedsstyrelsens officielle vaccineplan betegnes coronavaccinationer som 'færdiggjort', selvom alle ikke er udført

Dato for samlet færdig-vaccination udsat

Sundhedsstyrelsen grebet i vaccine-bluff

Udskydes

Konkret er det borgerne i aldersgrupperne 80 til 84 år og 75 til 79 år, der bliver skubbet en uge længere frem end senest meldt ud.

For de 80 til 84-årige er allerede blevet rykket flere gange, fremgår det af tidligere vaccinationskalendere. Oprindeligt var planen, at denne gruppe skulle vaccineres fra uge seks, men det er nu udskudt til uge 11.

Derudover fremgår det også af den interne mail, at frontpersonalet også må bevæbne sig med ret så meget tålmodighed, før de er færdigvaccineret.

De forventes nu først færdigvaccineret i uge 21, hvilket er hele syv uger senere end først meldt ud.

Kaos: Har sendt for mange invitationer

Frustrerende

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan flere ældre og deres pårørende har fundet vaccinationsbookingssystemet uigennemskueligt, ligesom at der har været kritik af, at man ikke har kunnet booke en tid, selvom man er indkaldt til vaccination.

I februar sagde Ældresagens vicedirektør Michael Teit Nielsen til Ekstra Bladet, at han var sikker på, at alle nok skulle nå at blive vaccineret, men:

- Spørgsmålet er, hvor opslidende og frustrerende, dødirriterende og kaotisk en proces, det skal være, lød det.

Søn tog over: Brugte tre uger på at booke vaccine