Espersen: - Jeg har ofret mig

Søren Espersen stopper som næstformand i Dansk Folkeparti for at stoppe diskussionen om, hvem der skal være formand i partiet. - Jeg er ked af det, siger han

Uroen i Dansk Folkeparti har nu fået næstformand Søren Espersen til at trække sig 'pr. med det samme'.

I stedet træder Morten Messerschmidt ind på posten.

Det fortæller den mangeårige profil til Ekstra Bladet i kølvandet på beslutningen, som han fortalte partifællerne om på Dansk Folkepartis sommergruppemøde.

- Jeg har talt med Thulesen Dahl om det for nogle dage siden. Og jeg er ked af det, for jeg synes, at det er spændende at være næstformand, siger han.

Vil skabe ro om Tulle

- Men jeg synes også, at vi skal videre i det her parti, og det er umuligt at fortsætte, hvis det skal være en endeløs diskussion om, hvorvidt det skal være Kristian eller Morten, der skal være formand, lyder det.

- Uanset hvor mange gange man fortæller, at der ikke er nogen politisk forskel på Morten Messerschmidt og Thulesen Dahl, så er der ingen, der tror på det, og det forstummer så efter min opfattelse, når Morten træder ind som Thulesen Dahls nærmeste i stedet for mig.

- Har du ofret dig?

- Ja, det kan man da godt sige. Men det gør jeg gerne, fordi vi er i en trummerum nu, hvor alt ender i en diskussion om formandsposten, og om Morten laver oprør mod Kristian. Alt det der er ulideligt at høre på, og det gad jeg ikke, siger han.

Tumlet hele sommeren

- Jeg har tumlet med det her hele sommeren, og jeg jamrer ikke for to flade ører, for hvis jeg kan bringe partiet tilbage til en situation, hvor man ikke har de her banale diskussioner i pressen, så gør jeg det gerne.

- Kan man ikke frygte, at det vil fortsætte, så længe Thulesen Dahl er formand, fordi det er ham, det her handler om, og ikke dig?

- Nej, for jeg tror, at rigtig, rigtig mange er glade for Morten og Kristian på hver sin måde. Det her bliver et makkerpar, som jeg tror bliver 'second to none'. Det bliver et godt makkerpar.

- 'Et makkerpar' ... et 'formandskab' måske?

- Hæhæ. Nej. Det er teamwork, du, afslutter Espersen.