DF-veteran afviser, at hans angreb på Martin Henriksen er et skridt i den interne formandskrig

Søren Espersen går skarpt i rette med Martin Henriksen, der ønsker en strammere DF-kurs i udlændingepolitikken.

Men de offentlige skænderier tegner også et billede af et parti i mere eller mindre opløsning.

- Er I ved at miste fatningen, Søren Espersen?

- I folketingsgruppen skændes vi overhovedet ikke. Der foregår diskussioner i baglandet hos nogle, der slet ikke er medlem af folketingsgruppen. Det er da herligt. Jeg anker, at Martin Henriksen og andre kritiserer Pia Kjærsgaard og os andre, der lægger udlændingelinjen. Det kan man ikke tillade sig.

- Hvis nogen i det her land betegner Pia Kjærsgaard som udlændinge-slapper, så vil jeg gerne lige have en lille snak med dem. Hun er Danmarks udlændinge-strammer nummer ét. Det skal Martin Henriksen forstå.

- Nu reducerer du Martin Henriksen til et fjernt bagland. Han er altså ikke en nobody.

- Martin var sidekammerat med Pia, da han sad i Folketinget - det ville være naturligt, hvis han tog røret og ringede til hende. Men det er ikke sket. I stedet fortæller han det til baglandet i Hjørring, eller hvor det var, han var. Det er ikke okay. Det kan man da ikke.

Espersen: - Pia er selvfølgelig meget, meget følsom Martin Henriksen sender stikpiller til Peter Kofod, Anders Vistisen og Tobias Weische ved et medlemsmøde hos DF i Kolding.

Pia lægger linjen

- Hvorfor maner Kristian Thulesen Dahl så jer alle til ro - inklusive dig?

- Det kan jeg ikke svare på. I Dansk Folkeparti er der plads til både en Martin Henriksen-opfattelse og en Peter Kofod-opfattelse.

- Men linjen, som Pia lægger, er den rigtige. Man kan have alle mulige diskussioner, men man skal ikke kritisere hende. Og i øvrigt os andre. Jeg, Kristian Thulesen Dahl og Morten Messerschmidt. VI. LÆGGER. LINJEN. I. UDLÆNDINGEPOLITIKKEN. Sådan er det.

- Hvordan har du det med at blive banket på plads af din formand?

- Jeg er da ikke blevet banket på plads.

- Han siger da offentligt, at nu må I stoppe med den her debat i medierne. Det er inklusive dig.

- Nåhh, det ved jeg ikke. Jeg svarer på det, jeg bliver spurgt om. Jeg har et udmærket forhold til alle, går jeg ud fra. Der er ikke noget andet at sige: Er der kritik af vores politik, så går man til ordføreren. Det er logisk. Det tror jeg også, Kristian Thulesen Dahl vil synes. Det ved jeg også, han gør.

Langt ude på heden

- Så den her disputs har ikke noget at gøre med, at du har valgt side i den formandskamp, der udspiller sig på de indre linjer?

- Det er langt ude på heden. Det er forskruet at tro, at dét har noget som helst med hinanden at gøre.

- Pia er selvfølgelig meget, meget følsom i forhold til sit eget ordførerskab. Det kan jeg godt forstå. Hun er stolt over den linje, hun har lagt igennem mange, mange år. Det må man respektere. Martin har sin gang på Christiansborg hver dag. Han kunne lige stikke hovedet ind.

- Det kunne godt ligne en form for stedfortræder-krig?

- Folk må lægge det i det, hvad de vil. Det drejer sig om udlændingepolitik. Pias linje er eddermame ikke en slapperlinje. Det er en strammelinje.

- Så når du går i benhårdt forsvar for Pia Kjærsgaard ...

- Det er da ikke noget med, at jeg går i brechen for hende. Jeg har slet ikke talt med hende, inden jeg gik i medierne. Det ligger slet ikke til min natur.

- Kristian og Pia har ingen uoverensstemmelse, hvad angår udlændingepolitikken. Som i ingen.

Helt på månen

- Ønsker du, at Kristian Thulesen Dahl er formand om et år?

- Det vil jeg da håbe. Jeg kan ikke se nogen bedre mulighed. Jeg er 110 procent bag Kristian Thulesen Dahl. Altid loyal. Det vil jeg fortsætte med at være.

- Hvad siger du til sammenligningen mellem det nuværende kaos i DF og Fremskridtspartiets sidste tid?

- Det er helt på månen. Dengang foregik skrigeriet i folketingsgruppen. Er du sindssyg, de råbte og skreg til hinanden. De kunne ikke være i stue med hinanden. I vores folketingsgruppe elsker vi hinanden højt, siger Søren Espersen.

