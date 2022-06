Espersen: 'Som at miste en kær ven'

Det er en trist Søren Espersen, der siger farvel til Dansk Folkeparti efter 27 års medlemskab.

- Lidt teatralsk er det som at miste en kær ven. Det er mit liv - og også min kones og families som sådan. Så det er virkelig underligt og trist, siger den tidligere næstformand i et interview med Ekstra Bladet.

Espersen meldte lørdag morgen ud, at han er færdig i Dansk Folkeparti. Det sker, efter en periode med voldsomme interne stridigheder under Morten Messerschmidts formandskab.

- Hvad skyldes din udmeldelse af Dansk Folkeparti?

- Det er væld af forskellige ting. Jeg kunne godt nævne nogle af dem, men jeg har besluttet mig for ikke at smække med døren, når jeg går. Jeg tror ikke, at det bliver det store Oxford-møde, vi skal i gang med her.

- Kan du nævne blot en ting?

- Så vil jeg sige, at hele den fortættede stemning, der er omkring gruppemøder, er ganske kedelig. I min høje alder gider jeg ikke have sådan nogle situationer, hvor der er dårlig kemi. Det orker jeg simpelthen ikke mere. Det er noget af det helt afgørende.

- Så er der alle de små stikpiller til den ene og den anden side. Det er den samme ting, vi oplever hver eneste gang med partier i sådanne situationer: Det er personligheder over for hinanden. Det er aldrig nogensinde politik.

- Der skal to til en tango. Har du selv været med til at eskalere det her?

- Det har jeg givetvis nok. Jeg vil gerne tage medansvar - som alle bør gøre. Jeg vil ikke løbe fra regningen, lyder det fra Søren Espersen.

På vej til Støjberg?

DF-veteranens exit kommer blot to dage efter, at Inger Støjberg lancerede sit nye parti, Danmarksdemokraterne.

Men ifølge Espersen har dette ikke haft 'afgørende betydning for', at han melder sig ud af Dansk Folkeparti.

- Det har jeg villet i et par uger eller tre, hvor jeg har været helt afklaret omkring det.

- Støjbergs lanceringen af Danmarksdemokraterne er selvfølgelig spændende, men jeg ved ikke helt, hvad det ender med i forhold til hende, og hvad hun vil satse på. Så giv det lidt tid, og så må vi se, om det er noget jeg bør eller vil. Og om de overhovedet vil have mig.

- Så du har endnu ikke besluttet dig?

- Nej, det har jeg ikke. Men nu har jeg taget det første skridt og meldt mig ud af Dansk Folkeparti, lyder det fra Søren Espersen.