EU-chef: Skal sende signal til Rusland

EU's udenrigschef, Josep Borrell, håber, at Rusland ser med, når knap et halvt hundrede europæiske ledere torsdag mødes i Moldova.

Topmødet skal nemlig ikke mindst bruges til at signalere sammenhold i hele Europa, siger EU-chefen ved sin ankomst til hovedstaden Chisinau.

- Jeg håber, at tilstedeværelsen af så mange ledere i dag så tæt på Ukraine vil sende et signal om sammenhold blandt mange, mange lande - ikke blot inden for den Europæiske Union.

- Det er vigtigt, at det signal når Rusland, siger Josep Borrell.

Det er anden gang, at de europæiske spidser mødes i det såkaldte Europæiske Politiske Fællesskab, som er blevet til på initiativ af Emmanuel Macron, Frankrigs præsident.

I denne omgang har 45 lande sagt ja til invitationen. Blandt dem er både EU-medlemsstater, kandidatlande til EU og lande som Island og Norge.

Som repræsentanter for EU deltager blandt andre Borrell og formand for EU-Kommissionen Ursula von der Leyen.

- Sammenhold og styrke. Det er, hvad de europæiske ledere, der mødes i Moldova i dag, viser. Sammen står vi fast på vores værdier og bakker op om Ukraine, skriver Ursula von der Leyen på Twitter forud for mødet.

Foruden krigen skal lederne også diskutere sikkerhedspolitik bredt samt energi og forbindelser mellem de europæiske lande.

Det Europæiske Politiske Fællesskab er tiltænkt at være et dialogforum, hvor alle landene deltager på lige fod. Det er altså ikke EU, der er vært, og det er heller ikke meningen, at EU-samarbejdet skal være i centrum.

Alligevel ser det ud til at blive tilfældet for torsdagens møde. Især er det spørgsmålet om udvidelsen af EU, der ventes at kunne stjæle rampelyset.

Ved sin ankomst bliver Josep Borrel da også bedt om at kommentere udsigterne til EU-medlemskab for både Moldova og Georgien.

Her understreger udenrigschefen endnu en gang, at der er behov for reformer i de tidligere sovjetstater, før et medlemskab kan blive en realitet.

Moldova fik tildelt kandidatstatus sidste år sammen med Ukraine, mens Georgien betegnes som en potentiel kandidat.