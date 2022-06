EU-forsvar vil koste kassen

Prisen for at deltage i EU's forsvar kommer blandt andet til at afhænge af hvor stor en styrke, vi stiller, hvor længe den udsendes og hvilket materiel, den udstyres med - det bliver ikke billigt

Politisk kommentator Hans Engell svarer hver uge på spørgsmål fra læserne.

Går du og tumler med et politisk spørgsmål, så send det til Hans Engell på engell@eb.dk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Under valgkampen sagde jasiden, at alt omkring europaforsvaret var en frivillig sag med vetoret og uden krav om at være med i noget. De sagde også, at det ikke vil koste noget, hvis vi ikke deltog.

Nu viser det sig, at forsvarsminister Morten Bødskov (som sædvanlig) lyver om Sverige. Siger, at deres kampgrupper ikke har kostet noget. Den svenske rigsrevision siger fire milliarder svenske kroner!

Derfor spørgsmålet: Har jasiden ikke bare løjet endnu en gang? Jaet til EU-hæren kommer til at koste - også for Nato-forsvaret?

Niels Richard Svenningsen,

Frederiksberg

Kære Niels

Deltagelse i EU’s fælles forsvar er ingen gratis omgang. Der skal opbygges en administration, Danmark skal deltage i hundredvis af møder og planlægning, ligesom opstilling og eventuel udsendelse af styrker koster kassen.

Og der er ikke afsat specifikke penge til det formål i forsvarsbudgettet , så det går af den samlede ’krigskasse’.

De fire svensker milliarder handler om, at Sverige har haft ansvar for opstillingen til en af EU’s kampgrupper, og det har kostet de fire milliarder over nogle år. Kampgrupperne har aldrig løsnet et skud i krig.

Hvor meget det vil koste os at være med i EU-forsvaret, afhænger af størrelsen på styrken, varigheden og materiellet, vi udsender, og hvor mange kræfter vi lægger i det samarbejde.

Afghanistan-krigen kostede os 13 milliarder kr., men den varede også næsten 20 år. Irak-indsatsen kostede 2,4 milliarder kr. og flyindsatsen i Libyen 580 millioner kr.

Venlig hilsen Hans

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hjorten er tilfreds

Arkivfoto: Jacob Ehrbahn

Jeg mangler et svar fra Claus Hjort Frederiksen på følgende: Når du er ked af/skuffet over, at Folketinget har undladt at ophæve din immunitet, hvorfor meddeler du så ikke selv Folketinget, at du ønsker at din immunitet ophævet’?

Leif Truelsen

Augustenborg

Kære Leif

Du må spørge Claus Hjort selv. Jeg tror, at svaret er, at Hjorten er ret tilfreds med, at sagen fik dette forløb.

Og jeg tvivler på, at Rigsadvokaten genoptager sagen, når Hjort er ude af Folketinget.

Venlig hilsen Hans

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Udsigt til en blød landing

Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Hvis Minkkommissionen finder Mette Frederiksen skyldig, hvad er så det værste scenario, hun kan vente rent juridisk? Er det en fodlænke eller en gigantisk ’næse’?

Og hvis ikke skyldig: Business as usual?

Per Nielsen, København V

Kære Per

Worst case er, at sagen havner i Rigsretten, og at Mette bliver dømt. Så er tiden som landets ledende gårdsanger slut. Men sådan går det ikke.

Bedste udfald er, hun får en meget mild kritik og ellers ingenting. Vi lander nok meget tættere på det sidste end det første.

Mest sandsynligt er, at Folketinget afgiver en såkaldt beretning - en lang tekst, hvor Folketinget siger, hvad de mener om håndteringen af minksagen, og at der derudover sker ingenting.

Venlig hilsen Hans

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En skidt makker

Foto: Florion Goga/Ritzau Scanpix

Tyrkiets præsident Erdogan blev i sin tid beskyldt for at købe våben af Rusland frem for af Vesten, og derfor ville USA ikke sende F-35-fly til Nato-landet Tyrkiet.

Bør alliancen ikke reagere på Tyrkiets opførsel over for Sverige og Finland?

Kaj A. Serup

Kære Kaj

Tyrkiet er en ualmindelig skidt makker i Nato og har ganske rigtigt købt avancerede

våbensystemer i Rusland, blandt andet S-400 missiler.

Men Nato foretrækker at have Tyrkiet i alliancen frem for udenfor med alle de risici, det indebærer.

I Nato kan Tyrkiet nedlægge veto mod Finland og Sveriges medlemskab. Men så langt kommer det ikke. Erdogan kommer under enormt pres fra USA og Nato, og hans accept plejer i sidste ende at kunne købes.

Venlig hilsen Hans

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------