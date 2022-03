EU-lande støtter ukrainske flygtninges adgang til arbejde

Der er meget stor opbakning blandt EU-landene til at hjælpe flygtende ukrainere. Også når det gælder midlertidig ophold med adgang til arbejde og uddannelse i EU.

Det siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), der torsdag deltager i møde for justits- og indenrigsministrene i Bruxelles.

- Der er stadig nogle detaljer, vi skal have på plads, men jeg håber meget, at det kan ske, inden vi går herfra i dag, siger Mattias Tesfaye.

Han henviser dermed til, at mødet fortsætter torsdag eftermiddag.

EU-Kommissionen har konkret lagt op til, at ukrainske flygtninge skal have adgang til midlertidigt ophold i op til tre år i EU-landene. I den periode skal de have adgang til arbejde og uddannelse i EU.

På grund af retsforbeholdet er Danmark ikke automatisk med i den EU-ordning. I stedet vil regeringen fredag diskutere en dansk særlov med Folketingets partier.

- Vi kommer til at fremsætte en ukrainerlov, som kun gælder for ukrainerne. Den gælder ikke for hele verden, siger Mattias Tesfaye.

Loven vil tage udgangspunkt i det, EU-landene ventes at vedtage, siger Mattias Tesfaye.

- Jeg håber, at vi i Folketinget kan blive enige om, at EU-direktivet er bunden. Og at vi så skal overveje at bygge på hist og pist alt efter.

- Vi kommer i hvert fald ikke til at gå ned på dårligere standarder end dem, man aftaler i EU, siger Mattias Tesfaye.

Han håber desuden, at trefjerdedele af Folketinget vil sige ja til at hastebehandle særloven for ukrainerne, så den hurtigt kan træde i kraft.

Ifølge Tesfaye har Danmark og de øvrige EU-lande en særlig forpligtelse til at hjælpe ukrainerne. Det skyldes, at de flygter fra et land i Danmarks nærområde.

- Flygtninge skal som udgangspunkt hjælpes i nærområderne. Det med at folk bare vandrer over seks, syv, otte sikre landegrænser, det kan Europa ikke holde til.

- Nu er Europa så blevet nærområde i forhold til Ukraine. Der er kun Polen mellem os og Ukraine, og nu hviler der et ansvar på Danmark.

- Det kan godt være, at det vil koste os økonomisk og på andre måder, men der er ikke noget at gøre, vi må betale prisen nu. Ligesom mange andre lande på kloden har betalt prisen for at ligge tæt på en konflikt, siger Mattias Tesfaye.

Han afviser al snak om, at man er racist, hvis man hellere vil hjælpe ukrainere end folk, der flygter fra Mellemøsten.

Forskellen er ifølge Tesfaye, at Danmark er nærområde til Ukraine - ikke til lande i Mellemøsten eller Afrika. Flygtninge herfra bør i stedet hjælpes i deres nærområde med økonomisk støtte fra Danmark og andre EU-lande, mener Tesfaye.