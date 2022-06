EU-valg redder uheldig DF-mobil fra sparekniven

En slunken partikasse oven på valgsmæk betød ellers, at Dansk Folkepartis bil, en let ramponeret Citroën Picasso med nummerpladen 'DF', skulle have været solgt. Men nu overlever den, oplyser partiet.

Den skal dog have en make-over, for lige nu er den lamineret som en del af den nej-kampagne mod fjernelsen af forsvarsforbeholdet, der blev tabt med et brag.

Hård skæbne

Bilen har stået noget ud længe. Før valget var den prydet af Dannebrog, en sød hund og ikke mindst et stort billede af tidligere formand Kristian Thulesen Dahl.

Det på trods af, at Kristian Thulesen Dahl meldte sin afgang som formand i november 2021. Han blev erstattet af Morten Messerschmidt i januar. Hvilket gjorde bilens udsmykning - også de interne kampe i partiet taget i betragtning - uheldig.

Da partikassen samtidig var tom, var det planen, at de 75.000 kroner bilen koster i året, skulle spares. Formanden kører alligevel i egen bil - en Smart.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Efter det bitre formandsopgør var det langt fra optimalt, at den detroniserede Kristian Thulesen Dahl prydede partibilen. /Foto Linda Johansen

EU-redning

Men så blev der udskrevet valg om afskaffelse af forsvarsforbeholdet. Og i den forbindelse får partierne en solid omgang støttekroner fra staten via Europa-Nævnet til 'oplysning og debat'.

Dansk Folkeparti søgte og fik 950.000 kroner, hvoraf 30.000 blev søgt og brugt til:

- Laminering af kampagnebil. Med laminering om afstemning af forsvarsforbeholdet. Bruges til torvedage om afstemningen.

Dansk Folkeparti oplyser, at man 'undervejs i kampagnen blev enig om, at det nok alligevel var meget godt at have en bil'.

Nyt look

Selvom man skal spare, så skal partiet dog igen have pengekassen frem for at få betrukket bilen på ny. For lige nu er den en rullende reklame for en kampagne, der endte i et forsmædeligt nederlag på valgnatten.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Det er ikke uden knubs, at DF-partibilen er kommet igennem de sidste års kaos i partiet.

Det kommer den til at være et stykke tid endnu. For det er hovedbestyrelsen der endeligt skal beslutte, at DF-mobilen overlever og tildele pengene til en ny udsmykning.

Til gengæld har partiet fundet en stor sparemulighed, når det kommer til Picassoen. Da bilen for længst var betalt ud, var udgifterne på 75.000 kroner årligt nemlig i høj grad til parkering i et parkeringshus.

Men partiet kan parkere den ved Folketinget gratis. Hvilket man gør nu.