EU-vidner afviser Messerschmidts forklaring

Ekstra Bladets politiske kommentator forklarer i videoen her, hvorfor han mener, der står hykleri over det hele.

To vidner i træk har fredag ved Retten i Lyngby afvist Morten Messerschmidts forklaring om, at Melds omstridte EU-konference i Skagen 2015 var et fælles arrangement med Dansk Folkeparti.

Ifølge anklagemyndigheden fandt EU-konferencen slet ikke sted – og støtten på 100.000 kroner var derfor er misbrug af EU-midler, som betalte en del af DF's sommergruppemøde.

Først afviste den tidligere generalsekretær i Meld, Michael Verbeke, at han kendte noget til, at DF afholdt sommergruppemøde samtidig med Melds såkaldte EU-konference.

- For mig var det en europæisk konference, lød det fra Verbeke via en onlineforbindelse.

- Havde De fået oplyst, det var en konference sammen med DF?, spurgte anklageren.

- Som de ser den mail, vi kiggede på, så fremgik det, at det var en europæisk sommerkonference. Det fremgik også af det dokument, der blev underskrevet.

- Så de var ikke vidende om, at det var en fælles konference med DF?

- Nej, det vidste jeg ikke, svarede Michael Verbeke.

Bekræftede

Han blev afløst af kontorchef Wolfgang Herzig fra DG Finance i Luxembourg, som fører kontrol med finansiering og økonomi i partialliancer og fonde som Meld og Feld. Han var også med på en onlineforbindelse.

Wolfgang Herzig bekræftede, at han sammen med tre andre fra DG Finance havde gennemført en fysisk revisionskontrol på Melds kontor i Bruxelles i januar 2016.

- Blev sommer EU-konferencen drøftet?, spurgte anklageren

- Ja, det spillede en rolle under mødet.

- Fik I oplyst, at sommerkonferencen var et fællesarrangement med DF?

- Nej, lød svaret og ifølge Wolfgang Herzig bad DG Finance om yderligere dokumentation for den såkaldte konference. Men heller ikke i denne dokumentation blev Dansk Folkepartis simultane sommergruppemøde nævnt, forklarede han.

Messerschmidts forsvarer, Peter Trudsø, spurgte hvor ofte tilsvarende partialliancer var blevet bedt om at betale støtte tilbage.

- Indtil Meld-sagen startede, kendte jeg ikke til tilfælde, hvor der blev krævet tilbagebetalt for penge brugt uregelmæssigt. Ellers kun hvis pengene, ikke var blevet anvendt i årets løb, svarede han.

Wolfgang Herzig oplyste af DG Finance har skærpet kontrollen efter Meld-sagen. Nu kræver man hvert år penge tilbage, fordi pengene ikke er brugt inden for de rigtige rammer.

- Ikke fordi det har været svindel. Men fordi de ikke er brugt efter kriterierne, sagde han.

Peter Trudsø: - Skal jeg forstår dig sådan: Er det her er eneste sag, der er endt med straffesag i et EU-land – men at der de seneste år har været krævet penge tilbage, uden at det er endt med en straffesag?

Ja. Jeg er ikke bekendt med andre sager som er ført til en straffesag i et andet EU-land. Ikke vedrørende vores midler (partier på europæisk plan og de tilhørende fonde som Meld og Feld, lød det fra Wolfgang Herzig.