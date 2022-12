EU vil have Kina til at øge presset på Rusland

Kina bør bruges sin indflydelse på Rusland til at stoppe krigen i Ukraine.

Sådan lyder det fra EU-præsident Charles Michel. Under et besøg i Kina torsdag har han opfordret Kinas præsident, Xi, til at få Rusland til at overholde internationale regler.

- Jeg opfordrede præsident Xi til at bruge sin indflydelse på Rusland til at respektere FN-charteret. Kremls angreb på et suverænt land er en klar overtrædelse af international lov, siger Charles Michel.

Udtalelserne falder på et pressemøde under besøget i Kina. Her havde Charles Michel torsdag et tre timer langt møde med den kinesiske præsident.

På mødet fik Charles Michel tilsyneladende ikke et klart løfte fra Xi om aktivt at forsøge at overbevise Rusland om at stoppe krigen. Men Kinas præsident kom dog med nogle vigtige meldinger i forhold til krigen, mener Michel.

- Præsident Xi gjorde det meget klart, at Kina ikke leverer våben til Rusland. Præsident Xi gjorde det også klart, at Putins atomtrusler ikke er acceptable. Det mener jeg, er et vigtigt budskab.

- Og jeg håber meget, at hele det internationale samfund i de kommende uger og måneder bruger alle værktøjer til at overbevise Rusland om at afslutte krigen og respektere Ukraines suverænitet, siger Charles Michel.

Det er første gang, at EU-præsidenten fysisk besøger Kina efter coronaepidemien. Besøget kommer, på et tidspunkt hvor spændingerne mellem Kina og Vesten tager til.

Onsdag fastslog Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, at Nato ikke ser Kina som en 'modstander'. Men udfordringen fra Kina i forhold til militæroprustning og forsøg på at opnå kontrol med kritisk infrastruktur som eksempelvis 5G-netværket kræver en ny tilgang til verdens mest folkerige land.

EU-landene har på topmødet i Paris i foråret også fastslået, at man generelt ønsker at arbejde for strategisk uafhængighed. Det gælder for energi, forsvar og forsyningskæder.

Ønsket om strategisk uafhængighed er ikke direkte rettet mod Kina. Men det skal sikre, at EU ikke ligesom med russisk gas kommer i et afhængighedsforhold, der kan få store negative konsekvenser for husholdninger og virksomheder.

Charles Michel understreger dog samtidig, at EU fortsat vil handle og tale med Kina.

- Vi skal sørge for, at kommunikationskanalerne er åbne.

- Vi skal diskutere, hvor vi kan arbejde sammen. Men også hvor der er udfordringer i vores forhold, siger Charles Michel.

Han lægger vægt på, at EU og Kina har en fælles interesse i en regelbaseret verdensorden. Samtidig er der en række emner som klimaforandringer, corona og verdensøkonomien, hvor Kina og EU skal kunne arbejde sammen.

- Klimaforandringerne kan kun imødegås globalt. Det kan ikke løses uden Kina, siger Charles Michel.

Han havde under besøget også fokus på at få Kina til at øge adgangen til det kinesiske marked.

- EU er åben over for handel, men i Kina er mange sektorer mere lukkede. Vi tror på frihandel og samarbejde, men vi har brug for lige vilkår for vores virksomheder, siger Charles Michel.

Han peger på, at Kina leverer 22 procent af EU's import. Men det er sværere for europæiske virksomheder at operere i Kina.