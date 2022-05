Exit Nick: Efterlader fire stinkere

Skandalen om Forsvarets Efterretningstjeneste har i snart et halvt år slæbt et spor gennem dansk politik.

I december blev den hjemsendte Lars Findsen, chef for FE, pludselig anholdt og sigtet for at have lækket oplysninger.

Efterfølgende blev tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen sigtet af politiet for brud på tavshedspligt.

Nick Hækkerup har blankt afvist, at han har blandet sig i sagen:

- Jeg har været orienteret, men jeg har ikke blandet mig, lød det i december til Berlingske.