Få dage før mente hun noget helt andet

En total politisk kovending på under en uge.

Søndag stod en glad Pia Olsen Dyhr stolt og kunne præsentere, at der var indgået en aftale om både en procentsats og en dato for det danske Nato-bidrag.

Efter en nats søvn kunne vi pludselig læse i en kronik i Politiken mandag morgen, at det 'er forkert at lægge sig fast på en konkret procentsats eller tidsramme', når det gælder Forsvaret. Men ifølge SF's forsvarsordfører er der en god forklaring.

- Er det her ikke bare for at gøre Mette Frederiksen glad?

- Nej, det er det ikke. Det er en almindelig myte. Vi er ikke bare en filial af Socialdemokratiet. Du kan tage det helt roligt. Det er vi ikke. Det er ikke bare for at gøre Mette glad, siger hun.

SF: Vi mener det samme

- Den ene dag kan I ikke sætte talt på. Den anden dag kan I godt. Hvad er gået galt her?

- Den er timet lidt skævt. Al politik er jo et kompromis, og vi synes stadigvæk i dag, man måler mængden af penge, vi skal bruge på vores forsvar, ud fra BNP. Det er en underlig måde at gøre det op på. Sikkerhedstruslen hverken falder eller stiger med udviklingen i vores BNP.

- Vores budskab har været, at indholdet er det vigtigste. Om det er 1,7, 1,9 eller 2,1, det er ikke det interessante. Det interessante er, hvad det er for en sikkerhedstrussel, som vi skal imødegå, siger Anne Valentina Berthelsen.

- Er det ikke lidt mærkeligt, at I fuldstændig ændrer holdning på få dage?

- Jo, men jeg synes sådan set ikke, at det er svært at forklare. SF mener jo stadigvæk, at det interessante er indholdet, så har der været nogle andre, der gerne vil sætte tal på. Derefter har vi sagt: Vi kan se, at det bliver dyrt og sandsynligvis omkring de to procent, og så kan vi godt gå med til det. Målemetoden er dog stadig åndssvag, siger hun.

I bunkeren

Hovedpersonen selv er gået i bunkeren og afviser at stille op til interview med Ekstra Bladet. Vi har dog fået følgende skriftlige kommentar:

'Kronikken er skrevet til Politiken før forhandlingerne. Det er vores tilkendegivelse og retning i debatten om øgede forsvarsudgifter. Budskabet er sådan set det samme, selvom den er overhalet af virkeligheden med aftalen om ’Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik’. SF vil prioritere vores sikkerhed og værne om vores frihed ved at styrke forsvaret. Det gælder fortsat, at denne styrkelse skal ske med omtanke.'

'Sikkerhedssituationen følger nødvendigvis ikke BNP, men når det er den bedste opgørelse, der er lige nu, er vi landet på de 2 pct., bl.a. også fordi det er et kompromis med de blå partier', skriver Pia Olsen Dyhr til Ekstra Bladet

Pacifist eller oprustning?

Spol tiden tre år tilbage.

Den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Konservative red.) blev enige med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om en styrkelse af det danske forsvar. Danmark skulle øge forsvarsbudgettet i 2023 med 1,5 mia. kr., så de danske forsvarsudgifter ville nå 1,5 procent af BNP i 2023.

Udenfor stod SF, og med Holger K. Nielsen i spidsen fik den ikke for lidt. I et interview med Jyllands Posten kaldte han beslutningen for grotesk, ligesom han slog det fast, at SF ikke mente, at der var grund til at putte flere penge i Forsvaret.

Brat opvågning

I dag har partiet, der historisk set altid har været imod mindre militær, så med til at skrive under på, at vi skal op på to procent. Og der er der ifølge Anne Valentina Berthelsen én forklaring på. Han hedder Vladimir Putin.

- Vi har fået en brat opvågning i lyset af den nye situation mellem Ukraine og Rusland. Det som vi har diskuteret i SF's folketingsgruppe, hos landsledelsen og med SF's medlemmer generelt er, at vi har undervurderet, hvad Rusland kan finde på.

- Derudover har vi undervurderet, hvor få kapaciteter som vi har i Europa, hvis vi regner amerikanerne fra. Det virker som om, at USA gerne vil have, at vi skal kunne klare os selv i Europa, og den situation er vi nødt til at forholde os til, siger Anne Valentina Berthelsen,

Hun forklarer samtidig, at diskussion har været i gang i et stykke tid i SF. Også før Ruslands invasion af Ukraine, men den har virkelig fået et skub med krigen i Ukraine.

- Vi er blevet overraskede, og ingen havde forestillet sig, at Putin ville gøre det. Rusland reagerer ikke rationalt, og vi skal nu forvente en anden type aggression, ned vi havde troet. Det er et wake-up call, siger Anne Valentina Berthelsen,