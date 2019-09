Få overblikket: Her er Ellemans mange støtter

Der gik ikke mange timer fra, at Lars Løkke Rasmussen havde erklæret sin afgang, til at venstre-medlemmer begyndte at pege på en ny formand - nemlig partiets politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen.

Selv nogen af Lars Løkke Rasmussens mest markante støtter har slået sig til Ellemann-lejren.

- Han er for mig at se en oplagt kandidat til at være formand for Venstre. Han er stærk politisk, han er vellidt, han har et både internationalt og nationalt udsyn, han er oratorisk stærk, og for mig at se er han vores bedste bud på at få statsministerposten efter næste valg, udtaler tidligere minister og prominent Venstre-profil Lars Chr. Lilleholt til Politiken.

Også den trofaste Løkke-støtter Claus Hjort Frederiksen her meddelt, at han bakker op om Jacob Ellemann-Jensen som ny formand. Det samme gælder næstformand i Venstres folketingsgruppe, Sophie Løhde.

- Jeg peger på Jakob Ellemann-Jensen. Han kan samle. Men han er også både dygtig og vellidt. Han er set med mine øjne den rette til at blive den næste formand for Venstre, skriver hun på Facebook.

Lind støtte-strøm

De første tweets, som pegede på Ellemann som ny formand, kom blot en time efter Lars Løkkes afgang. Her skrev folketingsmedlem Jacob Jensen blandt andet følgende:

- For mig er der ingen tvivl, at @JakobEllemann bør være @venstredk s næste formand. Han kan samle partiet og bringe os videre.

Tak til @larsloekke og @Kristian_Jensen fordi I lytter til vores tillidsfolk - og ikke mindst TAK for jeres indsats for @venstredk gennem mange år. For mig er der ingen tvivl, at @JakobEllemann bør være @venstredk s næste formand. Han kan samle partiet og bringe os videre. #dkpol — Jacob Jensen (@jacobjensenMF) August 31, 2019

Folketingsmedlem Martin Geertsen var også en af de første til at udråbe Jakob Ellemann-Jensen som 'ny høvding'.

- Håber og tror, at vi kan samles om Jakob Ellemann som ny høvding i Venstre, skrev han i sit tweet.

En rigtig trist og følelsesladet dag for alle os i @venstredk Tak til Lars og Kristian for deres enorme indsats for vores parti. Nu skal vi alle selvfølgelig ha’ tid til at komme os. Men håber og tror, at vi kan samles om @JakobEllemann som ny høvding i Venstre #dkpol — Martin Geertsen (@GeertsenVenstre) August 31, 2019

Sidenhen er lignende opslag fra diverse Venstre-medlemmer strømmet ind på de sociale medier.

Opbakning udefra

Det er ikke kun medlemmer af Venstres folketingsgruppe, der er ude og erklære sin opbakning til Ellemann. Også tidligere folketingsmedlem og justitsminister for Venstre Søren Pind har rosende ord om ham.

- Den person som hele partiet kan samles om og som kan hele sårene er @JakobEllemann, tweeter han.

Nu må Venstre samle sig om en ny høvding. Den person som hele partiet kan samles om og som kan hele sårene er @JakobEllemann Der forestår ham en stor opgave. Alle Venstrefolk bør hjælpe ham dermed. — Søren Pind (@sorenpind) August 31, 2019

Selv Pelle Dragsted tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten hepper på ham.

- Tror han er mindre i lommen på storlandbrugslobbyen og Dansk Folkeparti end andre mulige kandidater, skriver han på Twitter.

Jacob Ellemann-Jensen Født: 25. september 1973 Valgkreds: Østjyllands Storkreds. Uddannelse: Kandidatgrad fra Copenhagen Business Scholl Politisk karriere 2018 - 2019

Miljø- og fødevareminister Folketinget, Venstre 2015 - 2018

Politisk ordfører Folketinget, Venstre 2015 - 2018

Medlem af Finansudvalget Folketinget, Venstre 2015 - 2018

Medlem af Færøudvalget Folketinget, Venstre 2015 - 2018

Medlem af Udvalget for Forretningsordenen Folketinget, Venstre 2015 - 2018

Medlem af Det Udenrigspolitiske Nævn Folketinget, Venstre 2015 - 2018

Næstformand for Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse Folketinget, Venstre 2011 - 2018

Medlem af Europaudvalget Folketinget, Venstre 2011 - 2018

Medlem af Udenrigsudvalget Folketinget, Venstre 2011 - 2018

Medlem af Forsvarsudvalget Folketinget, Venstre 2011 - nu

Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Venstre 2010 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Venstre Vis mere Luk

Stille Ellemann

Jakob Ellemann-Jensen har ikke meddelt, hvorvidt han stiller op til posten som formand for Venstre. Da han trådte frem foran pressen ved Venstres hovedbestyrelsesmøde, ville han ikke udtale sig.

- Vi står i en meget svær situation. Vi er alle sammen meget påvirkede. Vi skal hjem og gå en tur i skoven. Det kalder på refleksion og omtanke. Men i dag skal vi tænke os om og ære dem, som har gjort en fantastisk indsats for vores parti og vores land, sagde han på daværende tidspunkt.

Sidenhen har det ikke været muligt at få en kommentar fra ham.

