Få overblikket: Løkkes store gaveregn

Større nærhed og mere tryghed. Det er overskriften på det finanslovsudspil, som finansminister Kristian Jensen (V) præsenterer torsdag.

Her er et overblik over forslagene i udspillet:

VELFÆRD:

* 250 millioner kroner til udsatte småbørn, målrettet de første 1000 dage af barnets liv. Skal blandt andet bruges på flere pædagoger.

* 220 millioner til 'bedre sundhed'. Regeringen kommer med udspil til sundhedsreform til efteråret.

* 100 millioner til psykiatrien.

* 180 millioner til styrket ældrepleje.

* 60 millioner kroner til nedbringelse af sagsbehandlingstider, blandt andet i Ankestyrelsen.

UDDANNELSE OG JOB:

* 600 millioner kroner skal gå til 'bedre uddannelser og et robust arbejdsmarked'.

* Under den overskrift varsler regeringen blandt andet et erhvervsuddannelsesudspil. Og så skal studerende have lov at tjene mere ved siden af SU'en. Det ventes at lægge beslag på 95 millioner kroner. Nogle af pengene skal gå til forskning. Og så vil regeringen komme med forslag om tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft.

* De omstridte besparelser på uddannelse og kultur, kaldet omprioriteringsbidrag, skal fortsætte uændret de kommende tre år. Fra 2022 lægger regeringen op til, at de penge, de enkelte institutioner sparer, skal blive inden for området og fordeles på udvalgte initiativer.

* I den mindre afdeling foreslår regeringen at fjerne et særligt tilskud til indvandrere, der går på efterskole og omlægge en tredjedel af undervisningen på gymnasiale suppleringskurser til fjernundervisning.

TRYGHED:

* 35 millioner kroner skal gå til at styrke it-sikkerheden i Udenrigsministeriet.

* 43 millioner kroner skal gå til at styrke Politiets Efterretningstjeneste.

* Der skal bruges syv millioner kroner på at indskrænke brugen af samfundstjeneste, så flere kommer i fængsel i stedet for.

* Cirka 160 millioner skal gå til indsats mod ungdomskriminalitet.

* Der skal indføres hårdere kurs over for medier, der krænker privatlivet. Det ventes at koste syv millioner kroner.

AFGIFTER OG ERHVERVSLIV:

* Regeringen vil bruge 400 millioner kroner på at nedsætte skatter og afgifter.

* Dertil kommer, at regeringen vil hæve den rente, virksomheder betaler, når de skylder i skat. Det vil indbringe 120 millioner kroner, der også skal gå til erhvervslivet.

* For pengene vil regeringen nedsætte elvarmeafgiften i sommerhuse, give større fradrag til pendlere i yderkommuner, lempe forskellige punktafgifter og skattefritage selvejende institutioner for ældre og handicappede.

* Regeringen vil blandt andet også udvikle et 'standardkoncept for færger til ø-sejlads' og markedsføre Danmark som iværksætternation.

MILJØ, KLIMA OG FØDEVARER:

* Regeringen bebuder et miljøudspil om blandt andet renere luft og et klimaudspil, men sætter ikke specifikke beløb på det.

* Der afsættes 250 millioner kroner til mere natur, heraf 50 millioner til opfyldelse af naturmål.

* 86 millioner skal bruges på et nyt fødevareforlig, der skal sikre borgernes tillid til fødevaresikkerheden.

* Regeringen vil styrke dansk gastronomi med en pulje på 10 millioner.

* Kystbeskyttelsen får 115 millioner kroner fra staten næste år, men regeringen lægger op til, at det skal stige til 185 millioner fra 2020.

YDEROMRÅDER:

* Der skal oprettes en pulje til nedrivning og istandsættelse af faldefærdige huse i landsbyer. Pengene kommer fra det statslige tilskud til kommunal byfornyelse. Der er 68 millioner i 2019.

* 102 millioner kroner skal gå til bedre bredbånd.

* Regeringen vil bruge 19 millioner på at oprense havne og sejlløb.

UDVIKLINGSBISTAND:

* Regeringen vil bruge 0,7 procent af bruttonationalindkomsten på ulandsbistand. Dermed er der afsat 16,4 milliarder i 2019.

SKATTEVÆSNET:

* Et bredt flertal i Folketinget står bag planerne om at genoprette skattevæsnet. Regeringen fortsætter genopbygningen og afsætter 299 millioner i 2019.

KULTUR:

* 26 millioner skal gå til projektet 'kend dit land', hvor elever fra 4. klasse skal rundt i Danmark.

* 31 millioner skal bruges på at sikre kulturarv.

* Otte millioner skal styrke de kunstneriske uddannelser.

* Der afsættes otte millioner til landsdelsorkestre og -scener.

* 12 millioner skal bruges på 'kommende reformer på museums- og scenekunstområdet'.

* Fem millioner afsættes til kultur i udsatte boligområder.

* En pulje på ti millioner skal deles mellem blandt andet Danmarks Flygtninge Museum, folkehøjskolerne og Dansk Sprognævn. Og så er der også støtte til Copenhagen 2021.

* Regeringen vil bruge 17 millioner på at få starten af Tour de France til Danmark.

* Der afsættes 15 millioner til initiativer rettet mod Grønland og Færøerne.

FORHANDLINGSRESERVE:

* Regeringen har afsat en reserve på 1,35 milliarder, som de partier, der skal sikre flertal for finansloven, kan prioritere.

Beløb er årlige, eksklusive penge fra økonomiaftaler med henholdsvis kommuner og regioner og eksklusive midler fra Satspuljen.

