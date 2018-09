Få overblikket: Sådan vil Løkke lave om på folkeskolen

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og undervisningsminister Merete Riisager (LA) har tirsdag fremlagt et folkeskoleudspil, der ændrer ved den omstridte folkeskolereform.

Fire år efter at folkeskolereformen er trådt i kraft, er regeringen klar nu til at justere på reglerne for folkeskolen.

I udspillet 'Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed', som er præsenteret tirsdag, er der syv initiativer.

De er som følger: