Får drøje hug efter pressemøde

Hvis Mette Frederiksen (S) troede, at hun med onsdagens pressemøde havde redet stormen af i sagen om sine slettede sms'er, så kan hun godt tro om igen.

I stedet får statsministeren drøje hug fra oppositionen, som på ingen måde mener, at hun har leveret tilfredsstillende svar i sagen.

'Uklare og vævende svar fra statsministeren. Kan ikke huske hvornår sletningen blev slået til. Kan ikke forklare hvorfor andre ministre ikke sletter. Og helt uforståeligt at man ikke stoppede sletningen, da man vidste at et flertal i FT (Folketinget, red.) ville have undersøgt sagen til bunds', lyder det fra Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen på Twitter.

Over for TV2 går Ellemann skridtet videre i sin kritik:

- Det, jeg siger nu, er ret vildt: Jeg stoler ikke på Danmarks statsminister, siger han og uddyber, lyder det fra Venstre-formanden.

Stinker

Ellemann reagerer bl.a. på Mette Frederiksens forklaring om, hvornår hun begyndte automatisk at slette sine sms'er efter 30 dage - en praksis, som har betydet, at Minkkommissionen ikke kunnet få udleveret statsministerens beskeder.

- Statsministeriet kan ikke med sikkerhed sige, hvornår opsætningen er aktiveret. Men det er senest sket i sommeren 2020, lød forklaringen fra Mette Frederiksen.

Jakob Ellemann er ikke imponeret:

- Jeg står tilbage med indtrykket af en statsminister, som ikke helt kan svare på spørgsmålet om, hvornår hun har slået den her slettefunktion til. Jeg synes egentlig, det stinker, lyder det til TV2.

Mange spørgsmål

Heller ikke den konservative formand, Søren Pape Poulsen, er tilfreds oven på Mette Frederiksens presemøde.

- Det er lige før, det rejser lige så mange spørgsmål, som det svarer på, siger han til Ritzau.

Ifølge Søren Pape Poulsen vil Konservative nu se på, hvordan de kan få svar på nogle af de spørgsmål, de stadigvæk brænder inde med.

- Nu gør vi klar til spørgetime på tirsdag, og så må vi se på samråd eller andre møder, hvordan vi kan få statsministeren til at svare, siger han til Ritzau.

