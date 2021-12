Får ikke medhold efter fejl på stemmesedler

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Det tages til efterretning, at der var fejl på stemmesedlerne, men det får ingen konsekvenser for valget.

Det har Borgerrepræsentationen i København Kommune uden afstemning vedtaget torsdag aften, skriver TV2 Lorry. Dermed ligger valgets resultat fast.

Fejlen på samtlige stemmesedler i København betød, at der ved partiet Frihedslisten manglede fire afkrydsningsfelter ud for fire kandidater, og partiet krævede fluks omvalg.

Det har ifølge mediet fået 29 personer til at klage over fejlen.

Frihedslistens Per Brændgaard er uforstående over for beslutningen.

- De få, der går imod fascisme, kommunisme og den totalitære stat, får simpelthen bare slettet sine valgrubrikker, så folket ikke kan stemme på os. Det er jo grotesk. Det er ulovligt. Det er et ulovligt valg, vi har haft, siger Per Brændgaard til TV2 Lorry.

Frihedslisten fik ved valget i Københavns Kommune 0,4 procent af stemmerne og blev dermed ikke valgt ind.

Per Brændgaard har en kontroversiel fortid, hvor han er dømt for at kalde to DSB-ansatte for fascister, dømt i byretten for voldtægt og siden frikendt i landsretten.

I maj påstod Per Brændgaard, at han som femårig overværede drabet på et andet barn. Politiet kan dog ikke genkende en sådan sag.