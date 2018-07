Får jernbane i baghaven: - Ingen erstatning

Husejere i klemme: Planlagt jernbane over Vestfyn får huspriser til at styrtdykke

Det er de færreste danskere, der ikke jubler over, at der nu kommer en højhastighedsjernbane hen over Vestfyn, så målsætningen om blandt andet at nå fra København til Aarhus på to timer fremover kan opfyldes.

Men for en gruppe borgere på Vestfyn er den nye jernbanestrækning på 35 kilometer, der skal bygges fra 2020 og frem til 2026, blevet et mareridt. For selv om jernbanen kommer til at ligge klos op af nogle af husene, hvilket har fået salgsværdien til at rasle ned, så har staten og Vejdirektoratet i en række sager vurderet, at generne ikke er store nok til, at man på forhånd vil opkøbe deres ejendomme.

Det gælder bandt andet Torben Nødskouv Christensen og hans familie. Deres hus er blevet 1,3 millioner kroner mindre værd som direkte følge af planerne om den nye jernbane.

Ifølge professor i miljøret, Peter Pagh, så bør berørte borgere hurtigst muligt påklage Vejdirektoratets afgørelse til Ekspropriationskommissionen. Går den også imod, så kan man anke videre – i første omgang til Taksationskommissionen – og evt. videre til by- og landsret:

– Når man har et bevisligt tab, der låser borgeren, så skal man straks gå videre. Det er jo ikke kun dem, der afstår areal i forbindelse med byggeri, der bliver berørt.

– Andre kan også blive voldsomt generet af de ulemper, der følger med jernbanen og vil kunne kræve erstatning for eksempelvis det værditab, der er på ejendommen. Dog sjældent det fulde beløb, men typisk for det, der overstiger det, der må siges at være acceptabelt, siger han.

Jernbanen - Beslutningen om den nye jernbane over Vestfyn er en del af den politiske aftale ’Togfonden’, som blev vedtaget af den daværende S-R-SF regering samt Dansk Folkeparti og Enhedslisten. - Jernbanen bliver på 35 kilometer og løber fra Blommenslyst vest for Odense til Kauslunde øst for Middelfart langs den fynske motorvej. Pris 4,9 mia. kr. - Strækningen er del af ’Timemodellen’, hvis mål er, at der skal være 1 times rejsetid i tog mellem København og Odense, mellem Odense og Aarhus, Odense og Esbjerg samt Aarhus og Aalborg. - Den nye jernbane-strækning forventes at give en rejsetidsgevinst på 6 min. - Det vurderes, at knap 600 ejendomme i større eller mindre omfang vil blive berørt af jernebane-projektet. Heraf forventes staten at opkøbe omkring 55 af ejendommene (totalekspropriation). Kilde: Vejdirektoratet

Advokat Steen Petersen fra Ret & Råd i Glostrup har ført adskillige sager for borgere, der er kommet i klemme, når det offentlige anlægger jernbane, letbane eller motorvej:

– De her sager er en hård psykisk belastning, hvor de berørte ofte oplever en følelse af uretfærdighed og står tilbage med spørgsmål som: Er jeg så stavnsbundet til en ejendom resten af livet?

– Det grundlæggende spørgsmål man må stille er: Har man fra samfundets side forstået at lave en fair balance mellem hensynet til at anlægge jernbaner og så ejernes interesse i så vidt muligt at have deres familieliv, privatliv og ejendomsret uforstyrret? Og det kan man med rette sætte spørgsmålstegn ved her, når jernbanen kommer så tæt på – og de har allerede fået et værditab på huset som følge heraf, siger han.

Hvis en husejer ender med en skulle anlægge en retssag, så kan en advokat søge retshjælp via ejerens husforsikring, hvor der typisk kan opnås 175.000-200.000 kr.

Vejdirektoratet: Vi er meget opmærksomme

Ekstra Bladet har konfronteret Vejdirektoratet, der træffer beslutning om hvilke ejendomme staten vil opkøbe i forbindelse med anlægsbyggeri, om de borgere, der kommer i klemme. I et skriftlig svar, skriver landinspektør Hanne Brandt Andersen om, hvad der skal til for at staten vil ekspropriere en ejendom på forhånd:

– Vi er meget opmærksomme på, at vores anlægsprojekter kan have store konsekvenser for naboerne til projektet. Derfor behandler vi alle sager om forlods ekspropriering – eller ’fremrykket ekspropriation’, som det faktisk hedder – grundigt. Vi foretager en konkret vurdering af hver enkelt ejendom og mødes personligt med ejeren. Og det gælder i øvrigt vores behandling af alle sager om ekspropriation uanset sagens baggrund.

– For at komme i betragtning til en fremrykket ekspropriation, skal der være betydelig risiko for at ejendommen på et senere tidspunkt ville blive totaleksproprieret på grund af jernbanen. Det er desuden en forudsætning, at ejendommen ikke kan sælges på normale vilkår samt at borgeren har en personlig årsag til at ejendommen skal sælges nu. Den personlige årsag kan være sygdom, alder eller en anden social grund.

Når statens køber Borgere, der bliver berørt af anlægsbyggeri kan i henhold til jernbanelovens § 33 søge om, at blive eksproprieret på forhånd. Det vil sige, at staten inden byggeriet går i gang kan overtage ejendommen. I loven står blandt andet: Transportministeren (Vejdirektoratet, red.) kan efter anmodning fra ejeren i særlige tilfælde overtage en ejendom, der berøres særlig indgribende af en projekterings- eller anlægsaktivitet i forbindelse med projekteringen eller anlægget af nye statslige baneanlæg eller ændring af eksisterende statslige baneanlæg, før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer, hvis ejendommen ikke kan afhændes på normale vilkår

Hvorfor kan en borger, der oplever væsentlige værdiforringelse af vedkommendes ejendom som følge af et offentligt anlægsbygger, ikke få en forlods ekspropriering som følge af det økonomiske tab?

– Nej, et muligt økonomisk tab som følge af et planlagt anlægsbyggeri er ikke i sig selv nok til at få sin ejendom eksproprieret på forhånd. Her følger vi naturligvis loven på området – i dette tilfælde jernbaneloven. Der skal stadig være en betydelig risiko for, at ejendommen under alle omstændigheder skal eksproprieres.

Hvilke muligheder har borgeren så for at blive kompenseret for en ejendoms værdiforringelse?

– Muligheden for kompensation for en ejendoms værdiforringelse bliver behandlet af Ekspropriationskommissionen, der er en uvildig instans. Men kommissionen kan først behandle sagerne, når Folketinget har vedtaget en anlægslov for jernbanen med en økonomisk bevilling, og vi har lov til få foretaget de nødvendige ekspropriationer.

Vejdirektoratet henviser i et opfølgende spørgsmål til, at tidshorisonten for vedtagelse af anlægsloven er et politisk anliggende. Ekstra Bladet har spurgt i Transportministeriet, men havde ved redaktionens deadline ikke modtaget et svar.