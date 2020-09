Facebook blokerer politiske reklamer en uge før præsidentvalg

Det sociale medie Facebook vil forbyde politiske annoncer på platformen en uge op til det amerikanske præsidentvalg, der finder sted 3. november.

Det siger Facebooks stifter Mark Zuckerberg torsdag ifølge flere internationale nyhedsbureauer.

Det skal ske i et forsøg på at forhindre valgpåvirkning og misinformation i forbindelse med valget.

Mark Zuckerberg understreger i et interview med CBS News, at de nye regler gælder alle politiske kampagner.

- Det vil i høj grad gælde for præsidenten, når det træder i kraft. Og det vil gælde for alle, siger han.

Præsident Donald Trump skal ved det kommende valg forsøge at sikre sig yderligere fire år i Det Hvide Hus.

Han står over for Demokraternes kandidat, den tidligere vicepræsident Joe Biden.

Mark Zuckerberg siger, at han er bekymret for de udfordringer, som vælgerne står over for ved valget. Ikke mindst på grund af coronaepidemien, der betyder, at mange vil afgive deres stemme via brev.

- Jeg er bekymret for, at vores nation er så splittet, og det potentielt kan tage uger, før valgresultatet ligger klar, at det vil øge risikoen for uroligheder over hele landet, siger han.

Ud over at blokere politisk indhold vil Facebook også sætte et særligt mærkat på opslag fra kandidater eller kampagner, der forsøger at gøre krav på valgsejren, før der er udråbt en officiel vinder.

Forbuddet mod politiske annoncer gælder ikke annoncer, der var på tjenesten før den sidste uge op til valget, oplyser Facebook.

Facebook har tidligere fået massiv kritik, blandt andet for ikke at gribe ind over for en række kontroversielle opslag fra præsident Donald Trump.

Det konkurrerende medie Twitter har i modsætning til Facebook flere gange advaret mod præsidentens opslag eller markeret dem som 'vildledende'.